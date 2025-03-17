https://ria.ru/20250317/sbu-2005589073.html

СБУ запретила въезд на Украину лидеру оппозиционной партии Румынии Шошоакэ

СБУ запретила въезд на Украину лидеру оппозиционной партии Румынии Шошоакэ - РИА Новости, 17.03.2025

СБУ запретила въезд на Украину лидеру оппозиционной партии Румынии Шошоакэ

Служба безопасности Украины запретила на три года лидеру румынской оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диане Шошоакэ въезд в страну. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T20:18:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины запретила на три года лидеру румынской оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диане Шошоакэ въезд в страну. "Служба безопасности на 3 года запретила въезд в Украину лидеру румынской партии "S.O.S. Румыния" Диане Шошоакэ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве обвиняют Шошоакэ, в частности, в том, что она "ставит под сомнение национальный суверенитет и международно-признанные границы Украины", в частности в ее западных и юго-западных регионах. Сенатор известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.

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