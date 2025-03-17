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СБУ запретила въезд на Украину лидеру оппозиционной партии Румынии Шошоакэ - РИА Новости, 17.03.2025
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20:18 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/sbu-2005589073.html
СБУ запретила въезд на Украину лидеру оппозиционной партии Румынии Шошоакэ
СБУ запретила въезд на Украину лидеру оппозиционной партии Румынии Шошоакэ - РИА Новости, 17.03.2025
СБУ запретила въезд на Украину лидеру оппозиционной партии Румынии Шошоакэ
Служба безопасности Украины запретила на три года лидеру румынской оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диане Шошоакэ въезд в страну. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T20:18:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины запретила на три года лидеру румынской оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диане Шошоакэ въезд в страну. "Служба безопасности на 3 года запретила въезд в Украину лидеру румынской партии "S.O.S. Румыния" Диане Шошоакэ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве обвиняют Шошоакэ, в частности, в том, что она "ставит под сомнение национальный суверенитет и международно-признанные границы Украины", в частности в ее западных и юго-западных регионах. Сенатор известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.
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в мире, украина, румыния, киев, служба безопасности украины
В мире, Украина, Румыния, Киев, Служба безопасности Украины
СБУ запретила въезд на Украину лидеру оппозиционной партии Румынии Шошоакэ

СБУ запретила лидеру оппозиционной партии Румынии Шошоакэ въезд на Украину

© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсетиДиана Йовановичи-Шошоакэ
Диана Йовановичи-Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсети
Диана Йовановичи-Шошоакэ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины запретила на три года лидеру румынской оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диане Шошоакэ въезд в страну.
"Служба безопасности на 3 года запретила въезд в Украину лидеру румынской партии "S.O.S. Румыния" Диане Шошоакэ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
В ведомстве обвиняют Шошоакэ, в частности, в том, что она "ставит под сомнение национальный суверенитет и международно-признанные границы Украины", в частности в ее западных и юго-западных регионах.
Сенатор известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.
Диана Йованович Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Шошоакэ написала письмо Путину
16 марта, 15:43
 
В миреУкраинаРумынияКиевСлужба безопасности Украины
 
 
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