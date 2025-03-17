https://ria.ru/20250317/sboy-2005533716.html

РКН назвал причину сбоя в работе сервисов "Яндекса"

РКН назвал причину сбоя в работе сервисов "Яндекса" - РИА Новости, 17.03.2025

РКН назвал причину сбоя в работе сервисов "Яндекса"

Причиной сбоя некоторых сервисов "Яндекса" стал сбой в работе инфраструктуры компании, заявил РИА Новости Роскомнадзор (РКН), добавив, что днем фиксировал... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:53:00+03:00

2025-03-17T16:53:00+03:00

2025-03-17T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Причиной сбоя некоторых сервисов "Яндекса" стал сбой в работе инфраструктуры компании, заявил РИА Новости Роскомнадзор (РКН), добавив, что днем фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе ряда сервисов. "Семнадцатого марта с 14:15 до 15:15 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов "Яндекс. Музыка", "Яндекс Go", "Яндекс Про". Причина - сбой на инфраструктуре "Яндекса". С 15:15 фиксируется снижение количества жалоб", - сообщили в компании. Ранее "Яндекс" сообщил агентству, что у ряда пользователей наблюдаются трудности с доступом к некоторым сервисам компании и специалисты компании работают над их устранением. Согласно детекторам Downdetector и "Сбой.рф", пик сбоев в сервисах пришелся с 14.20 до 15.00 мск. На текущий момент жалоб практически нет.

https://ria.ru/20250106/rkn-1992665345.html

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общество, технологии, яндекс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс.музыка, происшествия