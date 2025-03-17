https://ria.ru/20250317/sanktsii-2005448030.html

Новая Зеландия продлила санкции против России

Новая Зеландия продлила санкции против России - РИА Новости, 17.03.2025

Новая Зеландия продлила санкции против России

Власти Новой Зеландии продлили действие санкций в отношении России на три года до 17 марта 2028 года, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 17.03.2025

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2025-03-17T11:54:00+03:00

россия

новая зеландия

москва

владимир путин

санкции в отношении россии

экономика

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ДЖАКАРТА, 17 мар – РИА Новости. Власти Новой Зеландии продлили действие санкций в отношении России на три года до 17 марта 2028 года, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны. "Правительство Новой Зеландии продлило действие Положений о санкциях в отношении России еще на три года до 17 марта 2028 года. В противном случае действие положений истекло бы 17 марта 2025 года. Продление было опубликовано в пятницу, 14 марта, и вступило в силу сегодня. Уведомления о санкциях также были продлены", - говорится в сообщении МИД. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не эффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250224/evropa-2001129711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, новая зеландия, москва, владимир путин, санкции в отношении россии, экономика