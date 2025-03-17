Новая Зеландия продлила санкции против России
МИД Новой Зеландии продлил действие антироссийских санкций до 17 марта 2028 года
© Getty Images / BrianScantleburyЗдание Правительства Новой Зеландии
© Getty Images / BrianScantlebury
Здание Правительства Новой Зеландии. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 17 мар – РИА Новости. Власти Новой Зеландии продлили действие санкций в отношении России на три года до 17 марта 2028 года, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.
"Правительство Новой Зеландии продлило действие Положений о санкциях в отношении России еще на три года до 17 марта 2028 года. В противном случае действие положений истекло бы 17 марта 2025 года. Продление было опубликовано в пятницу, 14 марта, и вступило в силу сегодня. Уведомления о санкциях также были продлены", - говорится в сообщении МИД.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не эффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.