https://ria.ru/20250317/samozapret-2005517275.html
Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян
Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян - РИА Новости, 17.03.2025
Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян
Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона граждан России в первые две недели работы сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:45:00+03:00
2025-03-17T15:45:00+03:00
2025-03-17T15:45:00+03:00
экономика
россия
москва
московская область (подмосковье)
объединенное кредитное бюро (окб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_6453f1285c8dd172a9a0ebb597f81bbf.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона граждан России в первые две недели работы сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по состоянию на 16 марта включительно самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 миллиона заявок (91%)", - сообщили в ОКБ. Отмечается, что заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тысячи граждан. В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Москва – 663,6 тысячи самозапретов, Московская область – 442,1 тысячи, Санкт-Петербург – 306,1 тысячи, Башкирия – 215,4 тысячи, Свердловская область – 195,2 тысячи, Ростовская область – 174,0 тысячи, Краснодарский край – 173,3 тысячи, Татарстан – 163,9 тысячи, Челябинская область – 160,4 тысячи, Нижегородская область – 136,4 тысячи.
https://ria.ru/20250312/mintsifry-2004478824.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_dfb05dcd2f437a09a97ff7d86a083216.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), объединенное кредитное бюро (окб)
Экономика, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Объединенное кредитное бюро (ОКБ)
Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян
ОКБ: самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян в первые две недели
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона граждан России в первые две недели работы сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по состоянию на 16 марта включительно самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 миллиона заявок (91%)", - сообщили в ОКБ.
Отмечается, что заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тысячи граждан.
В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Москва – 663,6 тысячи самозапретов, Московская область – 442,1 тысячи, Санкт-Петербург – 306,1 тысячи, Башкирия – 215,4 тысячи, Свердловская область – 195,2 тысячи, Ростовская область – 174,0 тысячи, Краснодарский край – 173,3 тысячи, Татарстан – 163,9 тысячи, Челябинская область – 160,4 тысячи, Нижегородская область – 136,4 тысячи.