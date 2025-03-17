https://ria.ru/20250317/samozapret-2005517275.html

Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян

Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян - РИА Новости, 17.03.2025

Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян

Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона граждан России в первые две недели работы сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:45:00+03:00

2025-03-17T15:45:00+03:00

2025-03-17T15:45:00+03:00

экономика

россия

москва

московская область (подмосковье)

объединенное кредитное бюро (окб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_6453f1285c8dd172a9a0ebb597f81bbf.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона граждан России в первые две недели работы сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по состоянию на 16 марта включительно самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 миллиона заявок (91%)", - сообщили в ОКБ. Отмечается, что заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тысячи граждан. В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Москва – 663,6 тысячи самозапретов, Московская область – 442,1 тысячи, Санкт-Петербург – 306,1 тысячи, Башкирия – 215,4 тысячи, Свердловская область – 195,2 тысячи, Ростовская область – 174,0 тысячи, Краснодарский край – 173,3 тысячи, Татарстан – 163,9 тысячи, Челябинская область – 160,4 тысячи, Нижегородская область – 136,4 тысячи.

https://ria.ru/20250312/mintsifry-2004478824.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), объединенное кредитное бюро (окб)