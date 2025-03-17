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Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян - РИА Новости, 17.03.2025
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15:45 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/samozapret-2005517275.html
Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян
Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян - РИА Новости, 17.03.2025
Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян
Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона граждан России в первые две недели работы сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:45:00+03:00
2025-03-17T15:45:00+03:00
экономика
россия
москва
московская область (подмосковье)
объединенное кредитное бюро (окб)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона граждан России в первые две недели работы сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по состоянию на 16 марта включительно самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 миллиона заявок (91%)", - сообщили в ОКБ. Отмечается, что заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тысячи граждан. В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Москва – 663,6 тысячи самозапретов, Московская область – 442,1 тысячи, Санкт-Петербург – 306,1 тысячи, Башкирия – 215,4 тысячи, Свердловская область – 195,2 тысячи, Ростовская область – 174,0 тысячи, Краснодарский край – 173,3 тысячи, Татарстан – 163,9 тысячи, Челябинская область – 160,4 тысячи, Нижегородская область – 136,4 тысячи.
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россия
москва
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экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), объединенное кредитное бюро (окб)
Экономика, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Объединенное кредитное бюро (ОКБ)
Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян

ОКБ: самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян в первые две недели

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона граждан России в первые две недели работы сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по состоянию на 16 марта включительно самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 миллиона заявок (91%)", - сообщили в ОКБ.
Отмечается, что заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тысячи граждан.
В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Москва – 663,6 тысячи самозапретов, Московская область – 442,1 тысячи, Санкт-Петербург – 306,1 тысячи, Башкирия – 215,4 тысячи, Свердловская область – 195,2 тысячи, Ростовская область – 174,0 тысячи, Краснодарский край – 173,3 тысячи, Татарстан – 163,9 тысячи, Челябинская область – 160,4 тысячи, Нижегородская область – 136,4 тысячи.
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ЭкономикаРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Объединенное кредитное бюро (ОКБ)
 
 
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