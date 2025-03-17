Рейтинг@Mail.ru
Появилось видео первого полета Superjet-100 с российским двигателем - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 17.03.2025 (обновлено: 14:39 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/samolet-2005420314.html
Появилось видео первого полета Superjet-100 с российским двигателем
Появилось видео первого полета Superjet-100 с российским двигателем - РИА Новости, 17.03.2025
Появилось видео первого полета Superjet-100 с российским двигателем
Появились кадры первого полета Superjet-100 с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. На них видно, как самолет взлетает и набирает высоту. В состав РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:45:00+03:00
2025-03-17T14:39:00+03:00
комсомольск-на-амуре
сергей чемезов
ростех
sukhoi superjet 100 (ssj100)
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005437866_0:316:3078:2047_1920x0_80_0_0_2e3bcae711c097560e9d7b62aea19ab7.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Появились кадры первого полета Superjet-100 с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. На них видно, как самолет взлетает и набирает высоту. В состав экипажа вошли летчики-испытатели Дмитрий Деменев, Игорь Гревцев и бортовой оператор Максим Грюканов. Самолет поднялся на высоту в три километра и развил скорость 500 километров в час. Весь полет продлился около 40 минут.В госкорпорации "Ростех" сообщили, что силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу. Глава компании Сергей Чемезов отметил, что импортозамещение воздушного судна идет в крайне сжатые по международным меркам сроки.
https://ria.ru/20241120/samolety-1984877948.html
комсомольск-на-амуре
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первый полет Superjet с отечественными двигателями ПД-8
"Ростех" публикует кадры первого полета Superjet с отечественными двигателями ПД-8. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до 3000 метров.
2025-03-17T08:45
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005437866_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_9916a2de24b0de951faedddcfcdd737e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
комсомольск-на-амуре, сергей чемезов, ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, технологии
Комсомольск-на-Амуре, Сергей Чемезов, Ростех, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Россия, Технологии
Появилось видео первого полета Superjet-100 с российским двигателем

Первый полет самолета Superjet-100 с российским двигателем ПД-8 сняли на видео

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Появились кадры первого полета Superjet-100 с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре.

На них видно, как самолет взлетает и набирает высоту.

В состав экипажа вошли летчики-испытатели Дмитрий Деменев, Игорь Гревцев и бортовой оператор Максим Грюканов. Самолет поднялся на высоту в три километра и развил скорость 500 километров в час. Весь полет продлился около 40 минут.
В госкорпорации "Ростех" сообщили, что силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу. Глава компании Сергей Чемезов отметил, что импортозамещение воздушного судна идет в крайне сжатые по международным меркам сроки.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Мишустин заявил о важности массового выпуска всех типов самолетов
20 ноября 2024, 17:18
 
Комсомольск-на-АмуреСергей ЧемезовРостехSukhoi Superjet 100 (SSJ100)РоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала