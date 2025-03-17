https://ria.ru/20250317/samolet-2005420314.html

Появилось видео первого полета Superjet-100 с российским двигателем

Появилось видео первого полета Superjet-100 с российским двигателем - РИА Новости, 17.03.2025

Появилось видео первого полета Superjet-100 с российским двигателем

Появились кадры первого полета Superjet-100 с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. На них видно, как самолет взлетает и набирает высоту. В состав РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:45:00+03:00

2025-03-17T08:45:00+03:00

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комсомольск-на-амуре

сергей чемезов

ростех

sukhoi superjet 100 (ssj100)

россия

технологии

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Появились кадры первого полета Superjet-100 с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. На них видно, как самолет взлетает и набирает высоту. В состав экипажа вошли летчики-испытатели Дмитрий Деменев, Игорь Гревцев и бортовой оператор Максим Грюканов. Самолет поднялся на высоту в три километра и развил скорость 500 километров в час. Весь полет продлился около 40 минут.В госкорпорации "Ростех" сообщили, что силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу. Глава компании Сергей Чемезов отметил, что импортозамещение воздушного судна идет в крайне сжатые по международным меркам сроки.

https://ria.ru/20241120/samolety-1984877948.html

комсомольск-на-амуре

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Первый полет Superjet с отечественными двигателями ПД-8 "Ростех" публикует кадры первого полета Superjet с отечественными двигателями ПД-8. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до 3000 метров. 2025-03-17T08:45 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

комсомольск-на-амуре, сергей чемезов, ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, технологии