https://ria.ru/20250317/samolet-2005420314.html
Появилось видео первого полета Superjet-100 с российским двигателем
Появилось видео первого полета Superjet-100 с российским двигателем - РИА Новости, 17.03.2025
Появилось видео первого полета Superjet-100 с российским двигателем
Появились кадры первого полета Superjet-100 с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. На них видно, как самолет взлетает и набирает высоту. В состав РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:45:00+03:00
2025-03-17T08:45:00+03:00
2025-03-17T14:39:00+03:00
комсомольск-на-амуре
сергей чемезов
ростех
sukhoi superjet 100 (ssj100)
россия
технологии
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Появились кадры первого полета Superjet-100 с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. На них видно, как самолет взлетает и набирает высоту. В состав экипажа вошли летчики-испытатели Дмитрий Деменев, Игорь Гревцев и бортовой оператор Максим Грюканов. Самолет поднялся на высоту в три километра и развил скорость 500 километров в час. Весь полет продлился около 40 минут.В госкорпорации "Ростех" сообщили, что силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу. Глава компании Сергей Чемезов отметил, что импортозамещение воздушного судна идет в крайне сжатые по международным меркам сроки.
https://ria.ru/20241120/samolety-1984877948.html
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Первый полет Superjet с отечественными двигателями ПД-8
"Ростех" публикует кадры первого полета Superjet с отечественными двигателями ПД-8. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до 3000 метров.
2025-03-17T08:45
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комсомольск-на-амуре, сергей чемезов, ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, технологии
Комсомольск-на-Амуре, Сергей Чемезов, Ростех, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Россия, Технологии
Появилось видео первого полета Superjet-100 с российским двигателем
Первый полет самолета Superjet-100 с российским двигателем ПД-8 сняли на видео