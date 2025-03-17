https://ria.ru/20250317/samokaty-2005459386.html
В Подмосковье приостановили аренду электросамокатов
В Подмосковье приостановили аренду электросамокатов - РИА Новости, 17.03.2025
В Подмосковье приостановили аренду электросамокатов
Операторы кикшеринга приостановили сдачу в аренду электросамокатов в Подмосковье до наступления благоприятной и безопасной погоды, сообщили в министерстве... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:03:00+03:00
2025-03-17T12:03:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Операторы кикшеринга приостановили сдачу в аренду электросамокатов в Подмосковье до наступления благоприятной и безопасной погоды, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Сегодня утром операторы кикшеринга в Подмосковье приостановили возможность взять в аренду электросамокаты. Ограничение продлится до установления благоприятной и безопасной погоды", - отмечается в Telegram-канале ведомства. В министерстве транспорта уточнили, что в настоящее время в регионе проводятся уборка и сплошная обработка проезжей части в округах, где выпал снег. "В работах задействованы свыше 600 единиц спецтехники, а также более 700 дорожников на региональной сети и более 900 - на муниципальной", - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, слова которого приводит пресс-служба министерства.
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье приостановили аренду электросамокатов
В Подмосковье приостановили аренду самокатов до наступления благоприятной погоды