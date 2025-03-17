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В Подмосковье приостановили аренду электросамокатов - РИА Новости, 17.03.2025
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12:03 17.03.2025 (обновлено: 12:30 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/samokaty-2005459386.html
В Подмосковье приостановили аренду электросамокатов
В Подмосковье приостановили аренду электросамокатов - РИА Новости, 17.03.2025
В Подмосковье приостановили аренду электросамокатов
Операторы кикшеринга приостановили сдачу в аренду электросамокатов в Подмосковье до наступления благоприятной и безопасной погоды, сообщили в министерстве... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:03:00+03:00
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общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Операторы кикшеринга приостановили сдачу в аренду электросамокатов в Подмосковье до наступления благоприятной и безопасной погоды, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Сегодня утром операторы кикшеринга в Подмосковье приостановили возможность взять в аренду электросамокаты. Ограничение продлится до установления благоприятной и безопасной погоды", - отмечается в Telegram-канале ведомства. В министерстве транспорта уточнили, что в настоящее время в регионе проводятся уборка и сплошная обработка проезжей части в округах, где выпал снег. "В работах задействованы свыше 600 единиц спецтехники, а также более 700 дорожников на региональной сети и более 900 - на муниципальной", - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, слова которого приводит пресс-служба министерства.
https://ria.ru/20250316/elektrosamokaty-2005288458.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье приостановили аренду электросамокатов

В Подмосковье приостановили аренду самокатов до наступления благоприятной погоды

© РИА Новости / Виталий БелоусовЛюди на самокатах
Люди на самокатах - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Люди на самокатах. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Операторы кикшеринга приостановили сдачу в аренду электросамокатов в Подмосковье до наступления благоприятной и безопасной погоды, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Сегодня утром операторы кикшеринга в Подмосковье приостановили возможность взять в аренду электросамокаты. Ограничение продлится до установления благоприятной и безопасной погоды", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
В министерстве транспорта уточнили, что в настоящее время в регионе проводятся уборка и сплошная обработка проезжей части в округах, где выпал снег.
"В работах задействованы свыше 600 единиц спецтехники, а также более 700 дорожников на региональной сети и более 900 - на муниципальной", - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, слова которого приводит пресс-служба министерства.
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