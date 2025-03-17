https://ria.ru/20250317/saakashvili-2005454856.html

Адвокат назвал небывалым решение суда о суммировании срока для Саакашвили

Адвокат назвал небывалым решение суда о суммировании срока для Саакашвили - РИА Новости, 17.03.2025

Адвокат назвал небывалым решение суда о суммировании срока для Саакашвили

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая считает беспрецедентным решение Тбилисского городского суда, согласно которому после нового... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:42:00+03:00

2025-03-17T11:42:00+03:00

2025-03-17T11:42:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 17 мар - РИА Новости. Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая считает беспрецедентным решение Тбилисского городского суда, согласно которому после нового приговора тюремный срок политика составляет 12 с половиной лет. В понедельник Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили еще к 4,5 годам лишения свободы, вердикт вынесен по делу о незаконном пересечении границы. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как вернулся с Украины. Оттуда он вернулся на пароме, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией. Правоохранители позже задержали его в Тбилиси. "У меня уже много лет не было такого случая, я даже от своих коллег такого не слышал… Согласно статье 59 Уголовного кодекса, происходит совокупность приговоров… Однако более суровое наказание поглощает менее суровое наказание, и только в крайних случаях можно суммировать несколько наказаний, но даже в таких случаях это возможно частично… В итоге, что сделал судья: к четырем с половиной годам он добавил еще восемь лет и в целом суммировал до 12 с половиной лет… Это беспрецедентный случай", - сказал Басилая журналистам.

https://ria.ru/20250317/saakashvili-2005447403.html

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в мире, грузия, украина, тбилиси, михаил саакашвили