https://ria.ru/20250317/saakashvili-2005445052.html

Тюремный срок Саакашвили после нового приговора составляет 12,5 года

Тюремный срок Саакашвили после нового приговора составляет 12,5 года - РИА Новости, 17.03.2025

Тюремный срок Саакашвили после нового приговора составляет 12,5 года

Срок тюремного заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после нового приговора, вынесенного судьей Тбилисского городского суда в понедельник,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:58:00+03:00

2025-03-17T10:58:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 17 мар - РИА Новости. Срок тюремного заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после нового приговора, вынесенного судьей Тбилисского городского суда в понедельник, составляет в целом 12 с половиной лет, сообщает грузинская телекомпания "Пирвели". "Михаил Саакашвили был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы, однако к нему добавили 8 лет за растрату бюджетных средств, и в общей сложности он был приговорен к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы", - говорится в сообщении. В понедельник Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили еще к 4,5 годам лишения свободы, вердикт вынесен по делу о незаконном пересечении границы. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как вернулся с Украины. Оттуда он вернулся на пароме, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией. Правоохранители позже задержали его в Тбилиси.

https://ria.ru/20250313/sud-2004702850.html

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в мире, грузия, украина, тбилиси, михаил саакашвили