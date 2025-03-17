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Тюремный срок Саакашвили после нового приговора составляет 12,5 года - РИА Новости, 17.03.2025
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10:58 17.03.2025 (обновлено: 11:35 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/saakashvili-2005445052.html
Тюремный срок Саакашвили после нового приговора составляет 12,5 года
Тюремный срок Саакашвили после нового приговора составляет 12,5 года - РИА Новости, 17.03.2025
Тюремный срок Саакашвили после нового приговора составляет 12,5 года
Срок тюремного заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после нового приговора, вынесенного судьей Тбилисского городского суда в понедельник,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:58:00+03:00
2025-03-17T11:35:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 17 мар - РИА Новости. Срок тюремного заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после нового приговора, вынесенного судьей Тбилисского городского суда в понедельник, составляет в целом 12 с половиной лет, сообщает грузинская телекомпания "Пирвели". "Михаил Саакашвили был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы, однако к нему добавили 8 лет за растрату бюджетных средств, и в общей сложности он был приговорен к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы", - говорится в сообщении. В понедельник Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили еще к 4,5 годам лишения свободы, вердикт вынесен по делу о незаконном пересечении границы. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как вернулся с Украины. Оттуда он вернулся на пароме, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией. Правоохранители позже задержали его в Тбилиси.
https://ria.ru/20250313/sud-2004702850.html
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в мире, грузия, украина, тбилиси, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Украина, Тбилиси, Михаил Саакашвили
Тюремный срок Саакашвили после нового приговора составляет 12,5 года

Срок тюремного заключения Саакашвили после нового приговора составляет 12,5 года

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 17 мар - РИА Новости. Срок тюремного заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после нового приговора, вынесенного судьей Тбилисского городского суда в понедельник, составляет в целом 12 с половиной лет, сообщает грузинская телекомпания "Пирвели".
"Михаил Саакашвили был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы, однако к нему добавили 8 лет за растрату бюджетных средств, и в общей сложности он был приговорен к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы", - говорится в сообщении.
В понедельник Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили еще к 4,5 годам лишения свободы, вердикт вынесен по делу о незаконном пересечении границы. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как вернулся с Украины. Оттуда он вернулся на пароме, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией. Правоохранители позже задержали его в Тбилиси.
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В миреГрузияУкраинаТбилисиМихаил Саакашвили
 
 
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