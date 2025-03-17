https://ria.ru/20250317/saakashvili-2005435758.html

Саакашвили добавили еще четыре с половиной года лишения свободы

Саакашвили добавили еще четыре с половиной года лишения свободы - РИА Новости, 17.03.2025

Саакашвили добавили еще четыре с половиной года лишения свободы

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили еще к 4,5 года лишения свободы, в сумме с прошлым приговором он проведет в... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:31:00+03:00

2025-03-17T10:31:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 17 мар — РИА Новости. Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили еще к 4,5 года лишения свободы, в сумме с прошлым приговором он проведет в тюрьме 12,5 года, сообщила телекомпания "Пирвели"."Михаил Саакашвили был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы, однако к нему добавили восемь лет за растрату бюджетных средств, и в общей сложности он был приговорен к 12 годам и шести месяцам тюрьмы", — говорится в публикации.На прошлой неделе Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате госсредств — более 3,2 миллиона долларов. В сумме он будет находиться в заключении предположительно до 2034 года.Обвинение в растрате госсредств экс-президенту предъявили в 2014 году, это дело известно в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что политик на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, наручные часы, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, после того как политик вернулся с Украины. Оттуда он приехал на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.Экс-президент Грузии проходит по пяти уголовным делам. Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела, оба касаются разгона акции протеста 7 ноября 2007 года.

https://ria.ru/20250312/saakashvili-2004508076.html

https://ria.ru/20250205/gruzija-1997529803.html

https://ria.ru/20250313/sud-2004702850.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, украина, тбилиси