Саакашвили добавили еще четыре с половиной года лишения свободы
Саакашвили приговорили еще к 4,5 года по делу о незаконном пересечении границы
© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 17 мар — РИА Новости. Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили еще к 4,5 года лишения свободы, в сумме с прошлым приговором он проведет в тюрьме 12,5 года, сообщила телекомпания "Пирвели".
"Михаил Саакашвили был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы, однако к нему добавили восемь лет за растрату бюджетных средств, и в общей сложности он был приговорен к 12 годам и шести месяцам тюрьмы", — говорится в публикации.
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На прошлой неделе Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате госсредств — более 3,2 миллиона долларов. В сумме он будет находиться в заключении предположительно до 2034 года.
Обвинение в растрате госсредств экс-президенту предъявили в 2014 году, это дело известно в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что политик на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, наручные часы, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет.
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Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, после того как политик вернулся с Украины. Оттуда он приехал на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.
Экс-президент Грузии проходит по пяти уголовным делам. Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела, оба касаются разгона акции протеста 7 ноября 2007 года.