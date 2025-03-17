https://ria.ru/20250317/runova-2004066570.html

Наталия Рунова: современный HR – партнер бизнеса, действующий на опережение

Наталия Рунова: современный HR – партнер бизнеса, действующий на опережение - РИА Новости, 17.03.2025

Наталия Рунова: современный HR – партнер бизнеса, действующий на опережение

Серьезные дисбалансы на рынке труда требуют от HR-служб новых стратегий и инновационных решений. Компания Т2 стала лучшей в телекоме в недавно опубликованном... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T09:00:00+03:00

2025-03-17T09:00:00+03:00

2025-03-17T12:53:00+03:00

россия

рынок труда

интервью

т2

операторы

бизнес

мобильная связь

телеком

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Серьезные дисбалансы на рынке труда требуют от HR-служб новых стратегий и инновационных решений. Компания Т2 стала лучшей в телекоме в недавно опубликованном Рейтинге работодателей-2024 от hh.ru. О том, каким сегодня должен быть эффективный HR, рассказала РИА Новости заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2 Наталия Рунова.– Как трансформируются роль и функции HR в условиях быстрых изменений на рынке труда?– В последние годы HR претерпел значительные трансформации и теперь выходит далеко за рамки традиционных функций подбора персонала и кадрового администрирования. Современный HR работает на опережение, отслеживая изменения в законодательстве, технологические новшества в управлении персоналом, а также тренды в области мотивации и вовлеченности сотрудников. Это позволяет компании оставаться конкурентоспособной в условиях постоянных изменений. Именно HR становится катализатором преобразований, помогая бизнесу гибко адаптироваться к новым вызовам и трансформируя процессы таким образом, чтобы все стратегические цели и задачи были успешно достигнуты. В итоге, работа HR способствует росту организационной эффективности компании и, как следствие, увеличению ее акционерной стоимости.– По каким ключевым направлениям должна вестись работа современного HR в крупной компании?– У HR существует несколько ключевых направлений деятельности, вокруг которых формируются цели и задачи. Одним из важнейших и фундаментальных является создание и поддержка крепкой внутренней корпоративной культуры, которая помогает компании сохранять устойчивость в период неопределенности и противостоять внешним вызовам. Наша корпоративная культура базируется на шести основополагающих ценностях: открытость, гибкость, бережливость, действие, вызов и качество. Они остаются неизменными с самого начала нашей деятельности на рынке услуг связи в России, а также являются частью нашего наследия, ДНК компании. Мы очень бережно относимся к ним. Периодически проводимые нами внутренние исследования подтверждают, что эти ценности не пустые слова — сотрудники их знают, принимают и используют в своей повседневной работе.Другим важным направлением нашей работы является разработка организационной структуры, позволяющей компании быстро и качественно решать бизнес-задачи. Фактически, это роль HR-архитектора, который закладывает основы организации, определяет наполнение иерархических уровней и характер взаимодействия между ними. Все это существенно влияет на результаты и общую эффективность компании.Наконец, третьим, но не менее значимым направлением, является работа с командой. Здесь речь идет о привлечении лучших специалистов, их адаптации, мотивации, оценке, развитии и удержании. Особое внимание уделяется созданию сильного и конкурентоспособного HR-бренда, который в условиях жесткой конкуренции на рынке труда способен привлекать, удерживать и развивать людей, ведь люди — главный актив любой компании.– Какие инструменты и методы использует HR для поддержания и развития корпоративной культуры?– Мы начинаем знакомить кандидатов с нашими ценностями еще на этапе первых встреч. Затем мы предлагаем каждому сотруднику специальный тренинг, где подробно рассказывается об истории компании, стратегии и корпоративных ценностях. Особенность тренинга заключается в том, что обучение проводят не приглашенные эксперты или HR-специалисты, а непосредственно руководители подразделений, включая топ-команду. Это подчеркивает, насколько важны для нас эти принципы, и показывает, что руководство компании опирается на них в своей ежедневной практике. На тренингах рассматриваются реальные кейсы и прикладные задачи, и это действительно сближает: сотрудник быстрее понимает, чем живет компания. Наши ценности интегрированы во весь цикл HR-процессов: на них строятся модель компетенций и все наши инструменты подбора, оценки, мотивации, развития персонала. Получается, что сотрудник погружается в некую экосистему ценностей организации.– Принцип HR Zero сегодня использует ряд передовых компаний. В чем заключается суть этого подхода и как он помогает поддерживать стабильность и внутреннюю преемственность в компании?– Мы стремимся создать такую среду, в которой руководители подразделений берут на себя ответственность за управление персоналом, эффективно используя HR-инструменты и HR-технологии в работе с командами. Такой подход обеспечивает стабильность и внутреннюю преемственность в T2, поскольку люди играют ключевую роль в реализации стратегии компании. И здесь задача HR – разработать, рассказать, обучить, передать эти инструменты руководителю. Благодаря автоматизации процессов есть возможность через личный кабинет получить доступ ко всей необходимой информации о сотрудниках: дате трудоустройства, пройденных тренингах, достижениях, наградах, карьерном пути и так далее. В компании активно развивается система HR-дашбордов для руководителей. Все это помогает принимать обоснованные решения при планировании и реализации изменений. Помимо этого, специалисты HR регулярно проводят семинары для руководителей, направленные на повышение эффективности применения HR-инструментов для удержания сотрудников и успешного выполнения ими поставленных задач.– В прошлом году компания провела ребрендинг. Какие риски возникли в процессе ребрендинга с точки зрения персонала и как HR справился с этим вызовом?– Ребрендинг стал ключевым проектом компании в 2024 году. Перед нами стояла задача не просто обновить айдентику и название, но и максимально ярко заявить о новом бренде. Для HR ребрендинг тоже стал вызовом. С одной стороны, важно было оперативно донести суть обновленного бренда до сотрудников, избежав возможного оттока. Основным риском стали сами слухи о ребрендинге: возникали опасения, что могут измениться ценности и уникальная культура компании, произойдет пересмотр внутренних процессов. Чтобы справиться с этими трудностями, была выстроена грамотная коммуникация о ребрендинге для всех сотрудников.С другой стороны, потребовалось актуализировать стратегию HR-бренда в соответствии с новыми амбициями компании. Обновленное ценностное предложение HR-бренда звучит следующим образом: "Меняем правила. Ценим каждого". Первая часть фразы — "Меняем правила" — отражает стремление к лидерству, инновациям, постоянному развитию и профессионализму команды. А "Ценим каждого" показывает бережное и уважительное отношение компании к нуждам и потребностям каждого сотрудника. Подтверждением этого является широкий спектр HR-инициатив, направленных на поддержку благополучия и развитие команды: конструктор льгот, индивидуальный подход к мотивации и обучению, персональная поддержка, комфортные условия труда.– Эффективный HR-департамент – он какой?– Современный мир стремительно меняется, и вчерашние решения могут быстро утратить актуальность. Компании, неспособные быстро адаптироваться к этим изменениям, рискуют потерять свои позиции на рынке. Поэтому HR-департамент должен усиливать компетенцию в качестве стратегического партнера бизнеса, который помогает ему двигаться вперед. Для этого HR должен обладать визионерским мышлением, видеть перспективы компании и понимать, каким должен быть ее коллектив для достижения успеха. Такой подход подразумевает не только реакцию на изменения, но и предвосхищение их. Умение предсказывать рыночные тенденции, поведение кандидатов и технологическое развитие помогает эффективнее управлять человеческими ресурсами. В нашей компании HR тесно сотрудничает с бизнесом, предлагая своевременные решения и инструменты и помогая находить правильных людей.– Как HR прогнозирует потребности в кадрах и реагирует на изменения на рынке труда?– Мы постоянно анализируем рынок труда, выявляем ключевые тенденции и прогнозируем спрос на специалистов в ближайшие годы. Кроме того, в течение всего года мы в режиме "нон-стоп" проводим организационное ревью, где руководители вместе с HR обсуждают потребности в людях и навыках для будущих проектов и задач компании. Это позволяет своевременно реагировать на запросы, привлекая кандидатов извне или развивая собственных сотрудников. Учитывая острый дефицит кадров на рынке, особое внимание уделяется внутреннему развитию персонала. Еще одним решением данной проблемы выступает автоматизация процессов, которую мы активно внедряем.– Какие современные подходы к мотивации и удержанию сотрудников применяются в компании и какой эффект они дают?– Как я уже говорила, люди — важнейший актив любой компании. Чтобы удержать лучших специалистов, недостаточно предлагать лишь достойную заработную плату, необходимо также обеспечить возможности для личностного и профессионального роста, создать комфортную рабочую среду. Мы разрабатываем программы мотивации, которые соответствуют ожиданиям работников разного уровня и возраста. Не все измеряется деньгами, и мы стараемся создать атмосферу, в которой сотрудники чувствуют себя комфортно и вдохновленно. Мы проводим дни компании, новогодние эфиры, детские праздники, где дети сотрудников могут не только увидеть рабочее место своих родителей, но и узнать, как работает сложное телекоммуникационное оборудование. В ноябре-декабре прошлого года мы провели "марафон против выгорания", который помог многим сотрудникам снять накопившуюся к концу года усталость. Также у нас существует проект "Открытый микрофон", где желающие могут рассказать о своих проектах, задать вопросы коллегам и так далее.– Какие меры должны предпринимать HR-департаменты в крупных компаниях для подготовки и повышения квалификации кадров? Как этот процесс построен в Т2?– Мы поддерживаем инновационные подходы к обучению. Стандартных тренингов уже недостаточно, нужно использовать новейшие технологии и методики, чтобы обеспечить непрерывное профессиональное развитие каждого члена команды. Мы ищем и внедряем самые передовые образовательные практики, чтобы наши сотрудники могли максимально раскрыть свой потенциал. В компании действует обширная образовательная программа, охватывающая как лидеров, так и массовые категории сотрудников. В "Академии лидерства" обучаются руководители разных уровней — от управленческой команды до вновь назначенных менеджеров. Также мы активно сотрудничаем с ведущими вузами, совместно с которыми готовим обучающие программы для повышения квалификации наших сотрудников. Для массового обучения создан специальный маркетплейс, где рекомендательный сервис на основе имеющейся о человеке информации предлагает ему пройти те или иные курсы и тренинги.Особое внимание уделяем программе для студентов, в рамках которой совместно с профильными вузами готовим специалистов в сфере телекоммуникаций и ИТ. Параллельно продвигаем наш HR-бренд и узнаваемость компании среди студенческой молодежи. В рамках нашей стажерской программы в компании уже работают более 100 стажеров, и мы будем продолжать развивать это направление.– Т2 осталась первой среди телекомов в Рейтинге работодателей России по версии платформы hh.ru. Каковы ваши приоритеты на 2025 год и как они помогут удержать лидерство?– Мы гордимся тем, что уже пятый год подряд занимаем лидирующие позиции в Рейтинге работодателей среди телекоммуникационных компаний. Это не только повод для гордости, но и источник ответственности, стимулирующий к дальнейшему развитию. Мы последовательно работаем над укреплением нашего HR-бренда среди целевых аудиторий, точно и сегментировано направляя наши сообщения и основываясь на принципах прозрачности и честности перед внешними кандидатами. Усилия компании были отмечены рынком: у нас действительно создано множество инструментов для привлечения, удержания и мотивации сотрудников, благодаря чему они становятся настоящими амбассадорами бренда. Последний внутренний опрос показал высокий индекс лояльности сотрудников, готовых и дальше рекомендовать компанию как интересное и перспективное место работы, где много возможностей для самореализации.Наши приоритеты на 2025 год вырастают из вызовов, сохраняющихся на российском рынке труда, с которыми сталкивается любой работодатель. Рынок все еще находится в стадии трансформации и неопределенности, а нехватка кадров заставляет компании заниматься переобучением сотрудников, чтобы адаптироваться к новым экономическим условиям. В этих условиях мы для себя в качестве приоритетов видим повышение лидерских компетенций сотрудников, развитие духа предпринимательства, чтобы люди не шли "по узкому коридору", а пытались что-то изменить, искали нестандартные подходы. Также мы намерены продолжать комплексную работу над персонализированными предложениями для сотрудников, распространяя этот подход и на соискателей.Безусловно, мы продолжим цифровизацию наших HR-продуктов и сервисов. Уже сейчас у нас функционирует полностью автоматизированный конструктор льгот, позволяющий каждому сотруднику выбирать подходящие опции. В Т2 есть приложение "На связи", в котором сотрудники получают доступ к личной информации, могут подавать заявления, подписывать документы, общаться с коллегами и узнавать новости компании. В разработке находится "маркетплейс талантов", где с помощью искусственного интеллекта руководители смогут подбирать специалистов с необходимыми навыками для конкретных задач или проектов.Несмотря на вызовы и неопределенность на рынке труда, мы уверенно смотрим в будущее. Развивая лидерские качества, поддерживая дух предпринимательства и внедряя инновационные цифровые решения, мы создаем условия, в которых каждый наш сотрудник сможет раскрыть свой потенциал и внести вклад в общее дело.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, рынок труда, интервью, т2, операторы, бизнес, мобильная связь, телеком