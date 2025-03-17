https://ria.ru/20250317/rumyniya-2005519466.html

В Румынии завершилась подача документов на повторные президентские выборы

В Румынии завершилась подача документов на повторные президентские выборы - РИА Новости, 17.03.2025

В Румынии завершилась подача документов на повторные президентские выборы

В Румынии в понедельник завершилась подача документов на участие в повторных президентских выборах, назначенных на 4 мая нынешнего года, шесть политиков... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:55:00+03:00

2025-03-17T15:55:00+03:00

2025-03-17T15:55:00+03:00

в мире

румыния

украина

бухарест

кэлин джеорджеску

виктор понта

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/60091/32/600913247_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_4d30fab417a9ac8e86d843c90f62299b.jpg

БУХАРЕСТ, 17 мар – РИА Новости. В Румынии в понедельник завершилась подача документов на участие в повторных президентских выборах, назначенных на 4 мая нынешнего года, шесть политиков претендуют на пост лидера страны, двое из них представляют правую оппозицию и выступают против давления руководства ЕС на Бухарест. По данным местных СМИ, Центральное избирательное бюро Румынии уже зарегистрировало пять кандидатов. В списке мэр Бухареста Никушор Дан, бывший премьер Виктор Понта, экс-председатель Сената Крин Антонеску (правящая коалиция), председатель партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони и лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион. Решение избиркома по кандидатуре лидера оппозиционной "Партии молодых людей" (POT) Анны-Марии Гаврилэ ожидается в понедельник. Ранее Избирком отказал в регистрации независимому кандидату Кэлину Джеорджеску, чьи результаты в первом туре выборов прошедших в 2024 году, были аннулированы Конституционным судом. Не была допущена к выборам и лидер румынской оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ, выступающая за выход страны из ЕС и прекращение поддержки Украины. Парламентские выборы, прошедшие 1 декабря 2024 года, показали рост поддержки правых партий, таких как "Альянс за объединение румын" (18,3%) и S.O.S. Romania (6,3%), что усилило влияние оппозиции. Лидеры "Альянса за объединение румын" и "Партии молодых людей" заявили, что участвуют в выборах по просьбе отстраненного Джеорджеску, разделяя его курс на укрепление национального суверенитета. Лидер AUR Джеордже Симион, занявший четвертое место на президентских выборах 2024 года с 13,9% голосов, известен идеей объединения Румынии и Молдовы. Он выступает против военной помощи Украине, утверждая, что Румыния должна сохранять вооружения для собственной защиты. Его обвиняют в связях с российской разведкой, из-за чего он стал персоной нон грата в Молдавии и Украине. Лидер партии POT Анна-Мария Гаврилэ, ранее входившая в AUR, также активно поддерживает Джеорджеску. Она выступает за усиление национального суверенитета, утверждая, что Румыния должна опираться на собственные ресурсы и устанавливать более независимую внешнюю политику. Её позиция характеризуется критикой текущей модели европейской интеграции при сохранении возможности для конструктивного диалога с международными партнёрами, что позволяет обеспечить баланс между независимостью и сотрудничеством. Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.

https://ria.ru/20250316/simion-2005367053.html

https://ria.ru/20250316/pismo-2005337751.html

https://ria.ru/20250313/dzhordzhesku-2004734665.html

румыния

украина

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, украина, бухарест, кэлин джеорджеску, виктор понта, евросоюз, нато, президентские выборы в румынии — 2024