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В Румынии завершилась подача документов на повторные президентские выборы - РИА Новости, 17.03.2025
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15:55 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/rumyniya-2005519466.html
В Румынии завершилась подача документов на повторные президентские выборы
В Румынии завершилась подача документов на повторные президентские выборы - РИА Новости, 17.03.2025
В Румынии завершилась подача документов на повторные президентские выборы
В Румынии в понедельник завершилась подача документов на участие в повторных президентских выборах, назначенных на 4 мая нынешнего года, шесть политиков... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:55:00+03:00
2025-03-17T15:55:00+03:00
в мире
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БУХАРЕСТ, 17 мар – РИА Новости. В Румынии в понедельник завершилась подача документов на участие в повторных президентских выборах, назначенных на 4 мая нынешнего года, шесть политиков претендуют на пост лидера страны, двое из них представляют правую оппозицию и выступают против давления руководства ЕС на Бухарест. По данным местных СМИ, Центральное избирательное бюро Румынии уже зарегистрировало пять кандидатов. В списке мэр Бухареста Никушор Дан, бывший премьер Виктор Понта, экс-председатель Сената Крин Антонеску (правящая коалиция), председатель партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони и лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион. Решение избиркома по кандидатуре лидера оппозиционной "Партии молодых людей" (POT) Анны-Марии Гаврилэ ожидается в понедельник. Ранее Избирком отказал в регистрации независимому кандидату Кэлину Джеорджеску, чьи результаты в первом туре выборов прошедших в 2024 году, были аннулированы Конституционным судом. Не была допущена к выборам и лидер румынской оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ, выступающая за выход страны из ЕС и прекращение поддержки Украины. Парламентские выборы, прошедшие 1 декабря 2024 года, показали рост поддержки правых партий, таких как "Альянс за объединение румын" (18,3%) и S.O.S. Romania (6,3%), что усилило влияние оппозиции. Лидеры "Альянса за объединение румын" и "Партии молодых людей" заявили, что участвуют в выборах по просьбе отстраненного Джеорджеску, разделяя его курс на укрепление национального суверенитета. Лидер AUR Джеордже Симион, занявший четвертое место на президентских выборах 2024 года с 13,9% голосов, известен идеей объединения Румынии и Молдовы. Он выступает против военной помощи Украине, утверждая, что Румыния должна сохранять вооружения для собственной защиты. Его обвиняют в связях с российской разведкой, из-за чего он стал персоной нон грата в Молдавии и Украине. Лидер партии POT Анна-Мария Гаврилэ, ранее входившая в AUR, также активно поддерживает Джеорджеску. Она выступает за усиление национального суверенитета, утверждая, что Румыния должна опираться на собственные ресурсы и устанавливать более независимую внешнюю политику. Её позиция характеризуется критикой текущей модели европейской интеграции при сохранении возможности для конструктивного диалога с международными партнёрами, что позволяет обеспечить баланс между независимостью и сотрудничеством. Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
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в мире, румыния, украина, бухарест, кэлин джеорджеску, виктор понта, евросоюз, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, Украина, Бухарест, Кэлин Джеорджеску, Виктор Понта, Евросоюз, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
В Румынии завершилась подача документов на повторные президентские выборы

Шесть кандидатов претендуют на пост президента Румынии, двое из них критикуют ЕС

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Flickr / miss_unafraid
Флаг Румынии. Архивное фото
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БУХАРЕСТ, 17 мар – РИА Новости. В Румынии в понедельник завершилась подача документов на участие в повторных президентских выборах, назначенных на 4 мая нынешнего года, шесть политиков претендуют на пост лидера страны, двое из них представляют правую оппозицию и выступают против давления руководства ЕС на Бухарест.
По данным местных СМИ, Центральное избирательное бюро Румынии уже зарегистрировало пять кандидатов. В списке мэр Бухареста Никушор Дан, бывший премьер Виктор Понта, экс-председатель Сената Крин Антонеску (правящая коалиция), председатель партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони и лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион. Решение избиркома по кандидатуре лидера оппозиционной "Партии молодых людей" (POT) Анны-Марии Гаврилэ ожидается в понедельник.
Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Конституционный суд Румынии утвердил кандидатуру Симиона на выборы
16 марта, 19:44
Ранее Избирком отказал в регистрации независимому кандидату Кэлину Джеорджеску, чьи результаты в первом туре выборов прошедших в 2024 году, были аннулированы Конституционным судом. Не была допущена к выборам и лидер румынской оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ, выступающая за выход страны из ЕС и прекращение поддержки Украины.
Парламентские выборы, прошедшие 1 декабря 2024 года, показали рост поддержки правых партий, таких как "Альянс за объединение румын" (18,3%) и S.O.S. Romania (6,3%), что усилило влияние оппозиции. Лидеры "Альянса за объединение румын" и "Партии молодых людей" заявили, что участвуют в выборах по просьбе отстраненного Джеорджеску, разделяя его курс на укрепление национального суверенитета.
Лидер AUR Джеордже Симион, занявший четвертое место на президентских выборах 2024 года с 13,9% голосов, известен идеей объединения Румынии и Молдовы. Он выступает против военной помощи Украине, утверждая, что Румыния должна сохранять вооружения для собственной защиты. Его обвиняют в связях с российской разведкой, из-за чего он стал персоной нон грата в Молдавии и Украине.
Диана Йованович Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Шошоакэ написала письмо Путину
16 марта, 15:43
Лидер партии POT Анна-Мария Гаврилэ, ранее входившая в AUR, также активно поддерживает Джеорджеску. Она выступает за усиление национального суверенитета, утверждая, что Румыния должна опираться на собственные ресурсы и устанавливать более независимую внешнюю политику. Её позиция характеризуется критикой текущей модели европейской интеграции при сохранении возможности для конструктивного диалога с международными партнёрами, что позволяет обеспечить баланс между независимостью и сотрудничеством.
Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Румынская оппозиция не исключила протесты из-за недопуска Джорджеску
13 марта, 13:27
 
В миреРумынияУкраинаБухарестКэлин ДжеорджескуВиктор ПонтаЕвросоюзНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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