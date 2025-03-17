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СМИ: Рубио просил Сийярто не возражать продлению санкций против России - РИА Новости, 17.03.2025
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10:29 17.03.2025 (обновлено: 12:36 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/rubio-2005434723.html
СМИ: Рубио просил Сийярто не возражать продлению санкций против России
СМИ: Рубио просил Сийярто не возражать продлению санкций против России - РИА Новости, 17.03.2025
СМИ: Рубио просил Сийярто не возражать продлению санкций против России
Госсекретарь США Марко Рубио попросил в январе министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто не возражать против продления ЕС... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:29:00+03:00
2025-03-17T12:36:00+03:00
россия
венгрия
сша
петер сийярто
марко рубио
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио попросил в январе министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто не возражать против продления ЕС антироссийских санкций, сообщает издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников. Евросоюз в конце января согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее впервые угрожала заблокировать Венгрия. Сийярто позднее сообщил в интервью РИА Новости, что Венгрия потеряет из-за продления этих санкций порядка 3-4 миллиардов евро. "В январе Венгрия угрожала наложить вето на очередное продление санкций ЕС против России, ссылаясь на возвращение (президента США Дональда - ред.) Трампа в Белый дом. Однако... Рубио позвонил... Сийярто, призвав его не срывать санкционную политику блока... Эти сигналы позволили убедить Будапешт отступить, что позволило сохранить в силе заморозку российских активов и торговые эмбарго", - говорится в материале издания. Как отмечает газеты, этот инцидент усилил надежды среди "ястребов" в отношении России в ЕС, что Трамп, вероятно, поддержит их позицию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250317/es-2005432684.html
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россия, венгрия, сша, петер сийярто, марко рубио, владимир путин, евросоюз
Россия, Венгрия, США, Петер Сийярто, Марко Рубио, Владимир Путин, Евросоюз
СМИ: Рубио просил Сийярто не возражать продлению санкций против России

Politico: США убедили Венгрию не накладывать вето на санкции против России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио попросил в январе министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто не возражать против продления ЕС антироссийских санкций, сообщает издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.
Евросоюз в конце января согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее впервые угрожала заблокировать Венгрия. Сийярто позднее сообщил в интервью РИА Новости, что Венгрия потеряет из-за продления этих санкций порядка 3-4 миллиардов евро.
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"В январе Венгрия угрожала наложить вето на очередное продление санкций ЕС против России, ссылаясь на возвращение (президента США Дональда - ред.) Трампа в Белый дом. Однако... Рубио позвонил... Сийярто, призвав его не срывать санкционную политику блока... Эти сигналы позволили убедить Будапешт отступить, что позволило сохранить в силе заморозку российских активов и торговые эмбарго", - говорится в материале издания.
Как отмечает газеты, этот инцидент усилил надежды среди "ястребов" в отношении России в ЕС, что Трамп, вероятно, поддержит их позицию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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15 марта, 01:08
 
РоссияВенгрияСШАПетер СийяртоМарко РубиоВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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