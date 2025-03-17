Рейтинг@Mail.ru
Рубио раскрыл план А и Б по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 17.03.2025 (обновлено: 13:22 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/rubio-2005418713.html
Рубио раскрыл план А и Б по урегулированию конфликта на Украине
Рубио раскрыл план А и Б по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
Рубио раскрыл план А и Б по урегулированию конфликта на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о плане А и Б по решению конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью CBS. "План А заключается в прекращении огня... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:27:00+03:00
2025-03-17T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марко рубио
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004546336_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_00013487092d943fcffbf0c3f37e1077.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о плане А и Б по решению конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью CBS. "План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу — плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров..." — говорится в публикации. Он добавил, что нужно найти способ окончательно закончить этот конфликт таким образом, чтобы соглашение было прочным и уважало потребности каждого. Рубио отметил, что до плана Б сложно добраться пока продолжаются боевые действия. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил накануне, что Путин и Трамп могут созвониться на этой неделе. По его словам, глава Белого дома ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель. В четверг вечером российский лидер принял спецпосланника главы Белого дома в Москве. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а Путин, со своей стороны, передал данные и дополнительные сигналы для Трампа.
https://ria.ru/20250317/dubinskiy-2005438165.html
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005452540.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004546336_73:0:1850:1333_1920x0_80_0_0_d14208cbe958aad76858479f77dfe956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, марко рубио, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марко Рубио, США, Россия
Рубио раскрыл план А и Б по урегулированию конфликта на Украине

Госсекретарь США Рубио рассказал о плане А и Б по решению конфликта на Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о плане А и Б по решению конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью CBS.

"План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу — плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров..." — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Ответ на перемирие". В Раде забили тревогу из-за решения Зеленского
10:38
Он добавил, что нужно найти способ окончательно закончить этот конфликт таким образом, чтобы соглашение было прочным и уважало потребности каждого.

Рубио отметил, что до плана Б сложно добраться пока продолжаются боевые действия.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил накануне, что Путин и Трамп могут созвониться на этой неделе. По его словам, глава Белого дома ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель.

В четверг вечером российский лидер принял спецпосланника главы Белого дома в Москве. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а Путин, со своей стороны, передал данные и дополнительные сигналы для Трампа.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Глава МИД Украины поставил три ультиматума по переговорам
11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМарко РубиоСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала