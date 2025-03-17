https://ria.ru/20250317/rubio-2005418713.html

Рубио раскрыл план А и Б по урегулированию конфликта на Украине

Рубио раскрыл план А и Б по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 17.03.2025

Рубио раскрыл план А и Б по урегулированию конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о плане А и Б по решению конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью CBS. "План А заключается в прекращении огня... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:27:00+03:00

2025-03-17T08:27:00+03:00

2025-03-17T13:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

марко рубио

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004546336_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_00013487092d943fcffbf0c3f37e1077.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о плане А и Б по решению конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью CBS. "План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу — плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров..." — говорится в публикации. Он добавил, что нужно найти способ окончательно закончить этот конфликт таким образом, чтобы соглашение было прочным и уважало потребности каждого. Рубио отметил, что до плана Б сложно добраться пока продолжаются боевые действия. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил накануне, что Путин и Трамп могут созвониться на этой неделе. По его словам, глава Белого дома ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель. В четверг вечером российский лидер принял спецпосланника главы Белого дома в Москве. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а Путин, со своей стороны, передал данные и дополнительные сигналы для Трампа.

https://ria.ru/20250317/dubinskiy-2005438165.html

https://ria.ru/20250317/ukraina-2005452540.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, марко рубио, сша, россия