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В Росрыболовстве назвали предварительный прогноз по вылову лососевых - РИА Новости, 17.03.2025
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09:02 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/rosrybolovstvo-2005421724.html
В Росрыболовстве назвали предварительный прогноз по вылову лососевых
В Росрыболовстве назвали предварительный прогноз по вылову лососевых - РИА Новости, 17.03.2025
В Росрыболовстве назвали предварительный прогноз по вылову лососевых
Предварительный прогноз по вылову лососевых в России в 2025 году составляет около 400 тысяч тонн, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:02:00+03:00
2025-03-17T09:02:00+03:00
экономика
россия
илья шестаков
оксана лут
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Предварительный прогноз по вылову лососевых в России в 2025 году составляет около 400 тысяч тонн, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "Есть предварительные прогнозы, которые уже дает наша наука. Они, безусловно, будут уточняться после тех исследований, которые будут проходить уже в апреле-мае. Сейчас порядка 400 тысяч тонн прогноз по вылову лососевых на этот год", - заявил Шестаков. Также он уточнил, что в настоящее время у ведомства пока нет прогноза по производству и ценам на красную икру. "Надо смотреть, какой реальный будет вылов", - добавил Шестаков, отметив, что вылов лососевых в текущем году ожидается больше, чем в прошлом. В сентябре прошлого года глава Росрыболовства отмечал, что вылов тихоокеанских лососей в РФ в 2024 году будет вдвое меньше 2023 года, когда он составил 609 тысяч тонн, и не превысит 250-260 тысяч тонн. Кроме того, министр сельского хозяйства Оксана Лут в октябре заявила, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в 2024 году ожидается ниже предыдущего, в том числе в связи с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины. "Уточненные итоги по вылову в 2024 году будут к 1 апреля", - уточнил глава Росрыболовства.
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экономика, россия, илья шестаков, оксана лут, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Илья Шестаков, Оксана Лут, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
В Росрыболовстве назвали предварительный прогноз по вылову лососевых

Росрыболовство: прогноз по вылову лососевых составляет около 400 тысяч тонн

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЛососевая путина на Сахалине
Лососевая путина на Сахалине - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Лососевая путина на Сахалине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Предварительный прогноз по вылову лососевых в России в 2025 году составляет около 400 тысяч тонн, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"Есть предварительные прогнозы, которые уже дает наша наука. Они, безусловно, будут уточняться после тех исследований, которые будут проходить уже в апреле-мае. Сейчас порядка 400 тысяч тонн прогноз по вылову лососевых на этот год", - заявил Шестаков.
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Также он уточнил, что в настоящее время у ведомства пока нет прогноза по производству и ценам на красную икру. "Надо смотреть, какой реальный будет вылов", - добавил Шестаков, отметив, что вылов лососевых в текущем году ожидается больше, чем в прошлом.
В сентябре прошлого года глава Росрыболовства отмечал, что вылов тихоокеанских лососей в РФ в 2024 году будет вдвое меньше 2023 года, когда он составил 609 тысяч тонн, и не превысит 250-260 тысяч тонн.
Кроме того, министр сельского хозяйства Оксана Лут в октябре заявила, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в 2024 году ожидается ниже предыдущего, в том числе в связи с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины.
"Уточненные итоги по вылову в 2024 году будут к 1 апреля", - уточнил глава Росрыболовства.
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ЭкономикаРоссияИлья ШестаковОксана ЛутФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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