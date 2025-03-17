https://ria.ru/20250317/roskosmos-2005582262.html

Орбиту МКС подняли почти на два километра

Орбиту МКС подняли почти на два километра - РИА Новости, 17.03.2025

Орбиту МКС подняли почти на два километра

Орбиту Международной космической станции скорректировали с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-30" в преддверии запуска пилотируемого корабля... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:38:00+03:00

2025-03-17T19:38:00+03:00

2025-03-17T19:38:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-30" в преддверии запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27" и приземления "Союза МС-26" в апреле, сообщил в понедельник "Роскосмос". "Двигатели включились в 19.00 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полетами, проработали 533 секунды, выдав импульс величиной 1 м/с. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,8 километра и составила 417,9 километра", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации. В "Роскосмосе" напомнили, что сейчас на станции работают российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Александр Горбунов и Кирилл Песков, астронавты NASA Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор, Сунита Уилльямс, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси. Запуск корабля "Союз МС-27" космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким, а также астронавтом NASA Джонатаном Кимом планируется 8 апреля. На корабле "Союз МС-26" на Землю вернутся Овчинин, Вагнер и Петтит.

https://ria.ru/20250315/roskosmos-2005139772.html

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космос - риа наука, земля, алексей овчинин, иван вагнер, ник хейг, роскосмос, наса