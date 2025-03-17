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Рогов рассказал об освобождении Степового в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/rogov-2005491932.html
Рогов рассказал об освобождении Степового в Запорожской области
Рогов рассказал об освобождении Степового в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2025
Рогов рассказал об освобождении Степового в Запорожской области
Освобождение села Степовое в Запорожской области позволило перерезать один из путей логистики ВСУ между степногорским и ореховским участками фронта, сообщил РИА РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:51:00+03:00
2025-03-17T13:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Освобождение села Степовое в Запорожской области позволило перерезать один из путей логистики ВСУ между степногорским и ореховским участками фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области, за сутки на этом направлении уничтожены до 65 украинских военных. "Освобождение Степового позволило перерезать один из путей логистики ВСУ между степногорским и ореховским участками запорожского фронта. Еще один путь проходит через село Малые Щербаки, за которое сейчас идут бои", - сказал Рогов. По его словам, с освобождением Степового у ВСУ возникнут еще большие проблемы в вопросах переброски личного состава, поставок боеприпасов и оружия. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005406436.html
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запорожская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал об освобождении Степового в Запорожской области

Рогов: освобождение Степового позволило перерезать один из путей логистики ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Освобождение села Степовое в Запорожской области позволило перерезать один из путей логистики ВСУ между степногорским и ореховским участками фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области, за сутки на этом направлении уничтожены до 65 украинских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Освобождение Степового позволило перерезать один из путей логистики ВСУ между степногорским и ореховским участками запорожского фронта. Еще один путь проходит через село Малые Щербаки, за которое сейчас идут бои", - сказал Рогов.
По его словам, с освобождением Степового у ВСУ возникнут еще большие проблемы в вопросах переброски личного состава, поставок боеприпасов и оружия.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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