https://ria.ru/20250317/rogov-2005491932.html

Рогов рассказал об освобождении Степового в Запорожской области

Рогов рассказал об освобождении Степового в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2025

Рогов рассказал об освобождении Степового в Запорожской области

Освобождение села Степовое в Запорожской области позволило перерезать один из путей логистики ВСУ между степногорским и ореховским участками фронта, сообщил РИА РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:51:00+03:00

2025-03-17T13:51:00+03:00

2025-03-17T13:51:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Освобождение села Степовое в Запорожской области позволило перерезать один из путей логистики ВСУ между степногорским и ореховским участками фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области, за сутки на этом направлении уничтожены до 65 украинских военных. "Освобождение Степового позволило перерезать один из путей логистики ВСУ между степногорским и ореховским участками запорожского фронта. Еще один путь проходит через село Малые Щербаки, за которое сейчас идут бои", - сказал Рогов. По его словам, с освобождением Степового у ВСУ возникнут еще большие проблемы в вопросах переброски личного состава, поставок боеприпасов и оружия. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005406436.html

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запорожская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность