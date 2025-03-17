https://ria.ru/20250317/rets-2005514570.html

Школа экспорта РЭЦ провела первый онлайн-семинар в рамках новой программы

Школа экспорта РЭЦ провела первый онлайн-семинар в рамках новой программы - РИА Новости, 17.03.2025

Школа экспорта РЭЦ провела первый онлайн-семинар в рамках новой программы

Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) успешно провела 14 марта первый онлайн-семинар в рамках новой программы страновых онлайн-семинаров РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:28:00+03:00

2025-03-17T15:28:00+03:00

2025-03-17T15:29:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) успешно провела 14 марта первый онлайн-семинар в рамках новой программы страновых онлайн-семинаров "Школа кросс-культурной трансформации", призванной научить экспортеров эффективно работать с культурными особенностями партнеров из разных стран, семинар был посвящен работе с Турцией, сообщает центр."В ходе онлайн-семинара спикер и участники разобрали особенности турецкого менталитета, факторы его формирования, отношение турок к россиянам и турецкие ценностные ориентиры, погрузились в турецкую деловую культуру и рассмотрели практические кейсы. Спикером семинара выступил Иван Стародубцев – эксперт Школы экспорта РЭЦ, специалист по российско-турецким отношениям с опытом страновой работы более 20 лет, эксперт-практик в сфере кросс-культурной коммуникации и автор учебного пособия "Турецкая Республика. Особенности ведения бизнеса" (доступно бесплатно на сайте РЭЦ)", - говорится в сообщении.Данный онлайн-семинар стал пилотным мероприятием в рамках нового образовательного проекта Школы экспорта РЭЦ "Школа кросс-культурной трансформации". Программа страновых семинаров совместила в себе уникальный многолетний опыт работы ведущих экспертов в конкретных странах, методические разработки специалистов Школы экспорта РЭЦ, отвечающие запросам бизнеса, и практическое закрепление полученных знаний."Для эффективной работы с новыми экспортными возможностями на новых открывшихся российскому бизнесу рынках необходим индивидуальный подход к взаимодействию, понимание культурного портрета и факторов его формирования в отдельных странах. Чтобы помочь экспортерам уверенно вести диалог, мы собрали опытных экспертов, разработали программу, добавили практики – так и появилась "Школа кросс-культурной трансформации", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина."Эффективное взаимодействие с Турцией требует понимания турецкого менталитета и его влияния на деловую культуру. "Школа кросс-культурной трансформации" использует уникальный подход к обучению – на семинаре слушатели получили возможность не просто узнать больше о Турции, но буквально взглянуть на себя глазами турецкого партнера", – рассказывает спикер семинара, специалист по российско-турецким отношениям Иван Стародубцев."Первый онлайн-семинар новой программы Школы экспорта РЭЦ показывает совершенно новый уровень погружения в страновую специфику. Благодарю коллег из Школы экспорта за новые возможности для экспортеров – это действительно то, в чем нуждается бизнес", – комментирует представитель Российского экспортного центра в Турецкой Республике Тимур Сафин.Узнать больше о программе можно на сайте Школы экспорта.Следующий семинар "Школы кросс-культурной трансформации" состоится 11 апреля и будет посвящен работе с Объединенными Арабскими Эмиратами.

https://ria.ru/20250317/rets-2005444695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика