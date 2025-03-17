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Узбекистан вводит новый техрегламент для упаковки и укупорочных средств - РИА Новости, 17.03.2025
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10:57 17.03.2025 (обновлено: 11:01 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/rets-2005444695.html
Узбекистан вводит новый техрегламент для упаковки и укупорочных средств
Узбекистан вводит новый техрегламент для упаковки и укупорочных средств - РИА Новости, 17.03.2025
Узбекистан вводит новый техрегламент для упаковки и укупорочных средств
Кабинет министров Республики Узбекистан 24 февраля утвердил новый технический регламент "О безопасности упаковки и укупорочных средств", который вводит единые... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:57:00+03:00
2025-03-17T11:01:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кабинет министров Республики Узбекистан 24 февраля утвердил новый технический регламент "О безопасности упаковки и укупорочных средств", который вводит единые требования к упаковке и укупорочным средствам, изготовленным из различных материалов, включая металл, полимеры, резину, композитные материалы, бумагу, картон, стекло, древесину, текстиль и керамику, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Этот регламент вступит в силу 26 августа 2025 года и заменит действующий стандарт "О безопасности упаковки, контактирующей с пищевой продукцией"."В отличие от предыдущего регламента, новый документ охватывает не только упаковку для пищевых продуктов, но и упаковку для парфюмерно-косметических товаров и продукции промышленного и бытового назначения: товаров легкой промышленности, игрушек, бытовой химии, лакокрасочных материалов и многих других изделий. Полный перечень продукции, подпадающей под новые требования, с указанием кодов ТН ВЭД Узбекистана можно найти в приложении к регламенту", - говорится в сообщении.Однако, как отмечают в РЭЦ, положения нового регламента не распространяются на упаковку фармацевтической продукции, медицинских приборов и техники, табачных изделий, опасных грузов, а также на грузовые контейнеры и поддоны.Новый регламент также включает порядок проведения испытаний для определения санитарно-гигиенических показателей и нормативов безопасности веществ, выделяющихся из упаковки и укупорочных средств, контактирующих с пищевыми продуктами. С момента вступления в силу регламента подтверждение соответствия упаковки и укупорочных средств будет обязательным и осуществляться в форме декларации соответствия. Товары, соответствие которых не будет подтверждено, не получат знак соответствия и не смогут быть выпущены в свободное обращение.Дополнительная информация о новом техническом регламенте и оригиналы документов доступны на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".Российские компании, заинтересованные в получении подробных консультаций по изменениям в законодательстве Узбекистана, а также в адаптации своей продукции под новые правила и получении документов о соответствии, могут обратиться к специалистам в области сертификации и экспорта Российского экспортного центра. Необходимую помощь также можно найти на платформе "Мой экспорт".
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узбекистан, россия, экономика
Узбекистан, Россия, Экономика
Узбекистан вводит новый техрегламент для упаковки и укупорочных средств

РЭЦ: Узбекистан вводит новый техрегламент для упаковки и укупорочных средств

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кабинет министров Республики Узбекистан 24 февраля утвердил новый технический регламент "О безопасности упаковки и укупорочных средств", который вводит единые требования к упаковке и укупорочным средствам, изготовленным из различных материалов, включая металл, полимеры, резину, композитные материалы, бумагу, картон, стекло, древесину, текстиль и керамику, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Этот регламент вступит в силу 26 августа 2025 года и заменит действующий стандарт "О безопасности упаковки, контактирующей с пищевой продукцией".
"В отличие от предыдущего регламента, новый документ охватывает не только упаковку для пищевых продуктов, но и упаковку для парфюмерно-косметических товаров и продукции промышленного и бытового назначения: товаров легкой промышленности, игрушек, бытовой химии, лакокрасочных материалов и многих других изделий. Полный перечень продукции, подпадающей под новые требования, с указанием кодов ТН ВЭД Узбекистана можно найти в приложении к регламенту", - говорится в сообщении.
Однако, как отмечают в РЭЦ, положения нового регламента не распространяются на упаковку фармацевтической продукции, медицинских приборов и техники, табачных изделий, опасных грузов, а также на грузовые контейнеры и поддоны.
Новый регламент также включает порядок проведения испытаний для определения санитарно-гигиенических показателей и нормативов безопасности веществ, выделяющихся из упаковки и укупорочных средств, контактирующих с пищевыми продуктами. С момента вступления в силу регламента подтверждение соответствия упаковки и укупорочных средств будет обязательным и осуществляться в форме декларации соответствия. Товары, соответствие которых не будет подтверждено, не получат знак соответствия и не смогут быть выпущены в свободное обращение.
Дополнительная информация о новом техническом регламенте и оригиналы документов доступны на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".
Российские компании, заинтересованные в получении подробных консультаций по изменениям в законодательстве Узбекистана, а также в адаптации своей продукции под новые правила и получении документов о соответствии, могут обратиться к специалистам в области сертификации и экспорта Российского экспортного центра. Необходимую помощь также можно найти на платформе "Мой экспорт".
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