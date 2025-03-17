https://ria.ru/20250317/reshenie-2005515348.html

СМИ: Трамп проигнорировал решение суда по самолетам с мигрантами

СМИ: Трамп проигнорировал решение суда по самолетам с мигрантами - РИА Новости, 17.03.2025

СМИ: Трамп проигнорировал решение суда по самолетам с мигрантами

Администрация президента США Дональда Трампа проигнорировала решение суда о развороте и возвращении в страну самолетов с депортированными мигрантами, передает... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:34:00+03:00

2025-03-17T15:34:00+03:00

2025-03-17T19:32:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа проигнорировала решение суда о развороте и возвращении в страну самолетов с депортированными мигрантами, передает телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Суд в США 16 марта потребовал прекратить высылку мигрантов из страны самолетами по закону XVIII века, чего ранее добивался Трамп. Судья постановил, что любой самолет с мигрантами, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты. Тем не менее во время судебных слушаний из Штатов вылетели несколько самолетов с депортированными мигрантами. "Юристы и должностные лица в администрации президента пришли к выводу, что, поскольку самолеты летели над международными водами, решение судьи не имело силы", - говорится в сообщении телеканала. "Самолет уже находился над международными водами и был наполнен террористами и лицами, представляющим серьезную угрозу общественной безопасности. То есть мы должны были развернуть самолет над международными водами, дозаправиться над международными водами и вернуться его с террористами на борту обратно в Соединенные Штаты. Президент поступил совершенно правильно. Мы устранили террористов. Это должно стать праздником для страны", - заявил Хоман.Администрация Трампа также подала апелляцию против решения суда. Юристы требуют, чтобы суд прекратил "несанкционированное вмешательство в полномочия исполнительной власти" в вопросе, относящемуся к угрозам национальной безопасности: администрация считает, что депортированные лица являются членами венесуэльской преступной группировки. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html

https://ria.ru/20250316/ssha-2005263284.html

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в мире, сша, дональд трамп