https://ria.ru/20250317/razgovor-2005592202.html

Белый дом рассказал о последствиях при провале переговоров Путина и Трампа

Белый дом рассказал о последствиях при провале переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025

Белый дом рассказал о последствиях при провале переговоров Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если предстоящий разговор с Владимиром Путиным не оправдает ожиданий, заявила... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T20:38:00+03:00

2025-03-17T20:38:00+03:00

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украина

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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если предстоящий разговор с Владимиром Путиным не оправдает ожиданий, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге."Президент рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо. Но я не могу забегать вперед и оглашать решение по такому серьезному вопросу", — подчеркнула она.В предыдущий раз Путин и Трамп общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование украинского кризиса. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250317/razgovor-2005544578.html

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россия, украина, в мире, владимир путин, дональд трамп