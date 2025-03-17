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Белый дом рассказал о последствиях при провале переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
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20:38 17.03.2025 (обновлено: 21:34 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/razgovor-2005592202.html
Белый дом рассказал о последствиях при провале переговоров Путина и Трампа
Белый дом рассказал о последствиях при провале переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
Белый дом рассказал о последствиях при провале переговоров Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если предстоящий разговор с Владимиром Путиным не оправдает ожиданий, заявила... РИА Новости, 17.03.2025
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россия
украина
в мире
владимир путин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если предстоящий разговор с Владимиром Путиным не оправдает ожиданий, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге."Президент рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо. Но я не могу забегать вперед и оглашать решение по такому серьезному вопросу", — подчеркнула она.В предыдущий раз Путин и Трамп общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование украинского кризиса. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
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россия, украина, в мире, владимир путин, дональд трамп
Россия, Украина, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп
Белый дом рассказал о последствиях при провале переговоров Путина и Трампа

Трамп применит давление к РФ, если разговор с Путиным не оправдает ожиданий

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если предстоящий разговор с Владимиром Путиным не оправдает ожиданий, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.
"Президент рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо. Но я не могу забегать вперед и оглашать решение по такому серьезному вопросу", — подчеркнула она.
В предыдущий раз Путин и Трамп общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование украинского кризиса. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
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