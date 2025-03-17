https://ria.ru/20250317/ranenie-2005588907.html

СК начал проверку после ранения ребенка в Ростовской области

СК начал проверку после ранения ребенка в Ростовской области - РИА Новости, 17.03.2025

СК начал проверку после ранения ребенка в Ростовской области

Следователи начали проверку обстоятельств травмирования несовершеннолетнего в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, где 12-летний мальчик выстрелил в... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T20:15:00+03:00

2025-03-17T20:15:00+03:00

2025-03-17T20:15:00+03:00

происшествия

ростовская область

матвеево-курганский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар – РИА Новости. Следователи начали проверку обстоятельств травмирования несовершеннолетнего в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, где 12-летний мальчик выстрелил в своего 11-летнего друга из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Как следует из сообщения, 15 марта правоохранителям стало известно о том, что в медицинское учреждение был доставлен 11-летний мальчик с пулевой раной, полученной из пневматического оружия. После этого следователи начали процессуальную проверку. Установлено, что 15 марта 11-летний мальчик и его 12-летний друг в селе Екатериновка Матвеево-Курганского района стреляли из пневматической винтовки без присмотра взрослых. "В момент, когда один из мальчиков осуществлял выстрел, второй пробежал прямо перед ним по траектории выстрела, в связи с чем и получил указанное повреждение", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что сама пневматическая винтовка не требовала специальных условий хранения, поэтому в сейфе не находилась и была в доступе у несовершеннолетних. В настоящее время проверка продолжается, назначено проведение медицинской и прочих судебных экспертиз, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250310/kaliningrad-2003995109.html

https://ria.ru/20250305/peterburg-2003164353.html

ростовская область

матвеево-курганский район

россия

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происшествия, ростовская область, матвеево-курганский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)