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СК начал проверку после ранения ребенка в Ростовской области - РИА Новости, 17.03.2025
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20:15 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/ranenie-2005588907.html
СК начал проверку после ранения ребенка в Ростовской области
СК начал проверку после ранения ребенка в Ростовской области - РИА Новости, 17.03.2025
СК начал проверку после ранения ребенка в Ростовской области
Следователи начали проверку обстоятельств травмирования несовершеннолетнего в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, где 12-летний мальчик выстрелил в... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T20:15:00+03:00
2025-03-17T20:15:00+03:00
происшествия
ростовская область
матвеево-курганский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар – РИА Новости. Следователи начали проверку обстоятельств травмирования несовершеннолетнего в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, где 12-летний мальчик выстрелил в своего 11-летнего друга из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Как следует из сообщения, 15 марта правоохранителям стало известно о том, что в медицинское учреждение был доставлен 11-летний мальчик с пулевой раной, полученной из пневматического оружия. После этого следователи начали процессуальную проверку. Установлено, что 15 марта 11-летний мальчик и его 12-летний друг в селе Екатериновка Матвеево-Курганского района стреляли из пневматической винтовки без присмотра взрослых. "В момент, когда один из мальчиков осуществлял выстрел, второй пробежал прямо перед ним по траектории выстрела, в связи с чем и получил указанное повреждение", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что сама пневматическая винтовка не требовала специальных условий хранения, поэтому в сейфе не находилась и была в доступе у несовершеннолетних. В настоящее время проверка продолжается, назначено проведение медицинской и прочих судебных экспертиз, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250310/kaliningrad-2003995109.html
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ростовская область
матвеево-курганский район
россия
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происшествия, ростовская область, матвеево-курганский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после ранения ребенка в Ростовской области

СК начал проверку после ранения ребенка в Ростовской области из пневматики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар – РИА Новости. Следователи начали проверку обстоятельств травмирования несовершеннолетнего в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, где 12-летний мальчик выстрелил в своего 11-летнего друга из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Как следует из сообщения, 15 марта правоохранителям стало известно о том, что в медицинское учреждение был доставлен 11-летний мальчик с пулевой раной, полученной из пневматического оружия. После этого следователи начали процессуальную проверку.
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Установлено, что 15 марта 11-летний мальчик и его 12-летний друг в селе Екатериновка Матвеево-Курганского района стреляли из пневматической винтовки без присмотра взрослых.
"В момент, когда один из мальчиков осуществлял выстрел, второй пробежал прямо перед ним по траектории выстрела, в связи с чем и получил указанное повреждение", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что сама пневматическая винтовка не требовала специальных условий хранения, поэтому в сейфе не находилась и была в доступе у несовершеннолетних.
В настоящее время проверка продолжается, назначено проведение медицинской и прочих судебных экспертиз, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияРостовская областьМатвеево-Курганский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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