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Рахмон назвал Россию давним стратегическим партнером - РИА Новости, 17.03.2025
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15:12 17.03.2025 (обновлено: 15:15 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/rahmon-2005510355.html
Рахмон назвал Россию давним стратегическим партнером
Рахмон назвал Россию давним стратегическим партнером - РИА Новости, 17.03.2025
Рахмон назвал Россию давним стратегическим партнером
Таджикистан и Россия являются давними стратегическими партнерами, отношения развиваются по нарастающей, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Таджикистан и Россия являются давними стратегическими партнерами, отношения развиваются по нарастающей, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Таджикистан и Россия давние стратегические партнеры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей. Активно продвигается межгосударственный диалог", - сказал Рахмон на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что Россия является ведущим торговым партнером Таджикистана. "Успешно развиваются культурно-гуманитарные связи. Особое место в двусторонней повестке занимают вопросы безопасности", - подчеркнул он.
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россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, в мире
Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, В мире
Рахмон назвал Россию давним стратегическим партнером

Президент Таджикистана Рахмон: отношения с Россией развиваются по нарастающей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Таджикистан и Россия являются давними стратегическими партнерами, отношения развиваются по нарастающей, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"Таджикистан и Россия давние стратегические партнеры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей. Активно продвигается межгосударственный диалог", - сказал Рахмон на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что Россия является ведущим торговым партнером Таджикистана.
"Успешно развиваются культурно-гуманитарные связи. Особое место в двусторонней повестке занимают вопросы безопасности", - подчеркнул он.
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Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в сфере безопасности
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РоссияТаджикистанЭмомали РахмонВладимир ПутинВ мире
 
 
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