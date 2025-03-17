https://ria.ru/20250317/rahmon-2005510355.html

Рахмон назвал Россию давним стратегическим партнером

Рахмон назвал Россию давним стратегическим партнером - РИА Новости, 17.03.2025

Рахмон назвал Россию давним стратегическим партнером

Таджикистан и Россия являются давними стратегическими партнерами, отношения развиваются по нарастающей, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:12:00+03:00

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2025-03-17T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Таджикистан и Россия являются давними стратегическими партнерами, отношения развиваются по нарастающей, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Таджикистан и Россия давние стратегические партнеры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей. Активно продвигается межгосударственный диалог", - сказал Рахмон на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что Россия является ведущим торговым партнером Таджикистана. "Успешно развиваются культурно-гуманитарные связи. Особое место в двусторонней повестке занимают вопросы безопасности", - подчеркнул он.

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россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, в мире