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В Раде заявили, что половина украинских самолетов сбивается собственной ПВО
В Раде заявили, что половина украинских самолетов сбивается собственной ПВО - РИА Новости, 17.03.2025
В Раде заявили, что половина украинских самолетов сбивается собственной ПВО
Около половины украинских самолетов и вертолетов сбиваются в небе собственной противовоздушной обороной, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:59:00+03:00
2025-03-17T11:59:00+03:00
2025-03-17T11:59:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Около половины украинских самолетов и вертолетов сбиваются в небе собственной противовоздушной обороной, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. "Около половины самолетов и вертолетов у нас сбивается собственной ПВО", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она напомнила, что в августе 2024 года украинский летчик Алексей Мель, который управлял истребителем F-16, был сбит собственной ПВО. Безуглая ранее упрекнула главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который обещал обнародовать результаты расследования крушения F-16, однако даже спустя полгода этого не сделал. В августе 2024 года Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением". В начале сентября Сырский заявил, что результаты расследования крушения самолета будут представлены в ближайшее время.
https://ria.ru/20250311/f-16-2004363007.html
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, f-16
В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, F-16
В Раде заявили, что половина украинских самолетов сбивается собственной ПВО
Депутат Рады Безуглая: половина украинских самолетов сбивается собственной ПВО