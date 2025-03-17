https://ria.ru/20250317/pvo-2005423449.html

ПВО сбила 22 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь

ПВО сбила 22 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь - РИА Новости, 17.03.2025

ПВО сбила 22 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили над регионами страны 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T09:13:00+03:00

2025-03-17T09:13:00+03:00

2025-03-17T09:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

астраханская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика калмыкия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили над регионами страны 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшую ночь (с 22.25 мск 16 марта по 07.00 мск 17 марта) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 13 БПЛА - над территорией Астраханской области, три БПЛА – над территорией Республики Калмыкия, по два БПЛА – над территорией Брянской области и Краснодарского края и по одному БПЛА – над территориями Волгоградской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что всего с 18.20 мск 16 марта до 7.00 мск 17 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника, из них половину над Курской областью, 13 БПЛА над Астраханской областью, семь над Орловской, четыре над Волгоградской, по три над Брянской и Ростовской областями, а также над Калмыкией. Также два дрона были сбиты над Краснодарским краем и один над Тульской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

астраханская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), республика калмыкия, краснодарский край