https://ria.ru/20250317/pvo-2005423449.html
ПВО сбила 22 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь
ПВО сбила 22 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь - РИА Новости, 17.03.2025
ПВО сбила 22 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили над регионами страны 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:13:00+03:00
2025-03-17T09:13:00+03:00
2025-03-17T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
астраханская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика калмыкия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили над регионами страны 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшую ночь (с 22.25 мск 16 марта по 07.00 мск 17 марта) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 13 БПЛА - над территорией Астраханской области, три БПЛА – над территорией Республики Калмыкия, по два БПЛА – над территорией Брянской области и Краснодарского края и по одному БПЛА – над территориями Волгоградской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что всего с 18.20 мск 16 марта до 7.00 мск 17 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника, из них половину над Курской областью, 13 БПЛА над Астраханской областью, семь над Орловской, четыре над Волгоградской, по три над Брянской и Ростовской областями, а также над Калмыкией. Также два дрона были сбиты над Краснодарским краем и один над Тульской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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астраханская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), республика калмыкия, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Калмыкия, Краснодарский край
ПВО сбила 22 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь
МО РФ: силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА над территориями 6 регионов за ночь