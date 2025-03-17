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Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Южной Осетией о пенсиях - РИА Новости, 17.03.2025
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19:53 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/putin-2005584923.html
Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Южной Осетией о пенсиях
Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Южной Осетией о пенсиях - РИА Новости, 17.03.2025
Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Южной Осетией о пенсиях
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение между РФ и Южной Осетией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:53:00+03:00
2025-03-17T19:53:00+03:00
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южная осетия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение между РФ и Южной Осетией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы и членов их семей, подписанное в Москве 17 сентября 2024 года, документ доступен в думской базе данных. "Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы и членов их семей, подписанное в городе Москве 17 сентября 2024 года", - сказано в документе. Соглашением предусматривается, что назначение пенсии сотруднику производят компетентные органы страны, на территории которой сотрудник был уволен со службы с правом на пенсию, в соответствии с законодательством. Назначение и выплата пенсии по случаю потери кормильца членам семьи умершего сотрудника производятся компетентными органами страны, на территории которой они постоянно проживают, в соответствии с законодательством этой страны, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. "Прогнозируемый объем расходов федерального бюджета в связи с реализацией соглашения составит в 2025 году 22 322,9 тыс. рублей, в 2026 году - 24 954,1 тыс. рублей в случае, если все сотрудники органов принудительного исполнения и (или) органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Республики Южная Осетия, которые будут иметь право на пенсию по выслуге лет, уволятся со службы из министерства юстиции Республики Южная Осетия и подведомственных ему учреждений и переедут на постоянное место жительства в РФ", - уточняется в финансово-экономическом обосновании.
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россия, москва, южная осетия, владимир путин, госдума рф
Россия, Москва, Южная Осетия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Южной Осетией о пенсиях

Путин внес в Госдуму проект соглашения между РФ и Южной Осетией о порядке пенсий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение между РФ и Южной Осетией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы и членов их семей, подписанное в Москве 17 сентября 2024 года, документ доступен в думской базе данных.
"Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы и членов их семей, подписанное в городе Москве 17 сентября 2024 года", - сказано в документе.
Соглашением предусматривается, что назначение пенсии сотруднику производят компетентные органы страны, на территории которой сотрудник был уволен со службы с правом на пенсию, в соответствии с законодательством. Назначение и выплата пенсии по случаю потери кормильца членам семьи умершего сотрудника производятся компетентными органами страны, на территории которой они постоянно проживают, в соответствии с законодательством этой страны, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
"Прогнозируемый объем расходов федерального бюджета в связи с реализацией соглашения составит в 2025 году 22 322,9 тыс. рублей, в 2026 году - 24 954,1 тыс. рублей в случае, если все сотрудники органов принудительного исполнения и (или) органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Республики Южная Осетия, которые будут иметь право на пенсию по выслуге лет, уволятся со службы из министерства юстиции Республики Южная Осетия и подведомственных ему учреждений и переедут на постоянное место жительства в РФ", - уточняется в финансово-экономическом обосновании.
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РоссияМоскваЮжная ОсетияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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