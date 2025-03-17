https://ria.ru/20250317/putin-2005561821.html

Путин и Трамп сами установят сроки для встречи, заявил Песков

Путин и Трамп сами установят сроки для встречи, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2025

Путин и Трамп сами установят сроки для встречи, заявил Песков

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами установят сроки своей встречи, она будет подготовлена, когда они примут соответствующее решение, заявил... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:27:00+03:00

2025-03-17T18:27:00+03:00

2025-03-17T18:27:00+03:00

политика

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/14/1524681477_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_ecb0d9a4bf3a481c3a0dfb8cb6216cae.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами установят сроки своей встречи, она будет подготовлена, когда они примут соответствующее решение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Если президенты примут решение, то встреча будет, конечно, готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств", - сказал Песков "Первому каналу". Он добавил, что пока в Кремле ожидают телефонного разговора лидеров, который должен состояться во вторник.

https://ria.ru/20250317/peskov-2005560019.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире