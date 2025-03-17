https://ria.ru/20250317/putin-2005561821.html
Путин и Трамп сами установят сроки для встречи, заявил Песков
Путин и Трамп сами установят сроки для встречи, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2025
Путин и Трамп сами установят сроки для встречи, заявил Песков
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами установят сроки своей встречи, она будет подготовлена, когда они примут соответствующее решение, заявил... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:27:00+03:00
2025-03-17T18:27:00+03:00
2025-03-17T18:27:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами установят сроки своей встречи, она будет подготовлена, когда они примут соответствующее решение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Если президенты примут решение, то встреча будет, конечно, готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств", - сказал Песков "Первому каналу". Он добавил, что пока в Кремле ожидают телефонного разговора лидеров, который должен состояться во вторник.
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Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин и Трамп сами установят сроки для встречи, заявил Песков
Песков: Путин и Трамп сами установят сроки своей встречи, она будет подготовлена