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Путин и Трамп сами установят сроки для встречи, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2025
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18:27 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/putin-2005561821.html
Путин и Трамп сами установят сроки для встречи, заявил Песков
Путин и Трамп сами установят сроки для встречи, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2025
Путин и Трамп сами установят сроки для встречи, заявил Песков
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами установят сроки своей встречи, она будет подготовлена, когда они примут соответствующее решение, заявил... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:27:00+03:00
2025-03-17T18:27:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами установят сроки своей встречи, она будет подготовлена, когда они примут соответствующее решение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Если президенты примут решение, то встреча будет, конечно, готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств", - сказал Песков "Первому каналу". Он добавил, что пока в Кремле ожидают телефонного разговора лидеров, который должен состояться во вторник.
https://ria.ru/20250317/peskov-2005560019.html
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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин и Трамп сами установят сроки для встречи, заявил Песков

Песков: Путин и Трамп сами установят сроки своей встречи, она будет подготовлена

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами установят сроки своей встречи, она будет подготовлена, когда они примут соответствующее решение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Если президенты примут решение, то встреча будет, конечно, готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств", - сказал Песков "Первому каналу".
Он добавил, что пока в Кремле ожидают телефонного разговора лидеров, который должен состояться во вторник.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Песков высказался о возможности личной встречи Путина и Трампа
Вчера, 18:21
 
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