https://ria.ru/20250317/putin-2005553197.html
Путин рассказал об использовании карт "Мир" в Таджикистане
Путин рассказал об использовании карт "Мир" в Таджикистане - РИА Новости, 17.03.2025
Путин рассказал об использовании карт "Мир" в Таджикистане
Вопросы более широкого использования карт "Мир" на территории Таджикистана решаются, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:01:00+03:00
2025-03-17T18:01:00+03:00
2025-03-17T18:01:00+03:00
туризм
таджикистан
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808142937_0:424:2888:2048_1920x0_80_0_0_49eb0970d367295d5ac2845dd561ce9d.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вопросы более широкого использования карт "Мир" на территории Таджикистана решаются, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Решаются вопросы более широкого использования на территории Таджикистана российских платежных карт "Мир", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров. Он отметил, что российские и таджикистанские граждане имеют возможность осуществлять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей.
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808142937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_247210ff5c8d7e880f0b60bc5d666b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, владимир путин, в мире
Туризм, Таджикистан, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал об использовании карт "Мир" в Таджикистане
Путин: в Таджикистане решаются вопросы более широкого использования карт "Мир"