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Путин рассказал об использовании карт "Мир" в Таджикистане

Путин рассказал об использовании карт "Мир" в Таджикистане - РИА Новости, 17.03.2025

Путин рассказал об использовании карт "Мир" в Таджикистане

Вопросы более широкого использования карт "Мир" на территории Таджикистана решаются, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вопросы более широкого использования карт "Мир" на территории Таджикистана решаются, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Решаются вопросы более широкого использования на территории Таджикистана российских платежных карт "Мир", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров. Он отметил, что российские и таджикистанские граждане имеют возможность осуществлять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей.

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таджикистан, россия, владимир путин, в мире