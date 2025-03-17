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Путин рассказал об использовании карт "Мир" в Таджикистане - РИА Новости, 17.03.2025
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Туризм
 
18:01 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/putin-2005553197.html
Путин рассказал об использовании карт "Мир" в Таджикистане
Путин рассказал об использовании карт "Мир" в Таджикистане - РИА Новости, 17.03.2025
Путин рассказал об использовании карт "Мир" в Таджикистане
Вопросы более широкого использования карт "Мир" на территории Таджикистана решаются, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вопросы более широкого использования карт "Мир" на территории Таджикистана решаются, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Решаются вопросы более широкого использования на территории Таджикистана российских платежных карт "Мир", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров. Он отметил, что российские и таджикистанские граждане имеют возможность осуществлять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей.
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таджикистан, россия, владимир путин, в мире
Туризм, Таджикистан, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал об использовании карт "Мир" в Таджикистане

Путин: в Таджикистане решаются вопросы более широкого использования карт "Мир"

© РИА Новости / Илья НаймушинПользователь использует банковскую карту "Мир" в банкомате
Пользователь использует банковскую карту Мир в банкомате - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пользователь использует банковскую карту "Мир" в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вопросы более широкого использования карт "Мир" на территории Таджикистана решаются, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Решаются вопросы более широкого использования на территории Таджикистана российских платежных карт "Мир", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Он отметил, что российские и таджикистанские граждане имеют возможность осуществлять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей.
 
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