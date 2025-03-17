https://ria.ru/20250317/putin-2005508151.html
Путин 18 марта примет участие в работе съезда РСПП
Путин 18 марта примет участие в работе съезда РСПП - РИА Новости, 17.03.2025
Путин 18 марта примет участие в работе съезда РСПП
Президент России Владимир Путин 18 марта примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), по завершении... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:06:00+03:00
2025-03-17T15:06:00+03:00
2025-03-17T15:06:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 марта примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), по завершении проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП, сообщает пресс-служба Кремля. "Восемнадцатого марта Владимир Путин примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Основные темы для обсуждения в этом году: ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в съезде примут участие порядка 1300 делегатов и гостей, среди которых крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса со всей страны, главы министерств и ведомств, ключевые для российской экономики государственные политические деятели. Добавляется, что по завершении съезда Владимир Путин проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.
https://ria.ru/20241228/shokhin-1991678425.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин 18 марта примет участие в работе съезда РСПП
Путин 18 марта примет участие в работе ежегодного съезда РСПП
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 марта примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), по завершении проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП, сообщает пресс-служба Кремля.
"Восемнадцатого марта Владимир Путин
примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП
). Основные темы для обсуждения в этом году: ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в съезде примут участие порядка 1300 делегатов и гостей, среди которых крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса со всей страны, главы министерств и ведомств, ключевые для российской экономики государственные политические деятели.
Добавляется, что по завершении съезда Владимир Путин проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.