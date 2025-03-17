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Путин 18 марта примет участие в работе съезда РСПП - РИА Новости, 17.03.2025
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15:06 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/putin-2005508151.html
Путин 18 марта примет участие в работе съезда РСПП
Путин 18 марта примет участие в работе съезда РСПП - РИА Новости, 17.03.2025
Путин 18 марта примет участие в работе съезда РСПП
Президент России Владимир Путин 18 марта примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), по завершении... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:06:00+03:00
2025-03-17T15:06:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 марта примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), по завершении проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП, сообщает пресс-служба Кремля. "Восемнадцатого марта Владимир Путин примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Основные темы для обсуждения в этом году: ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в съезде примут участие порядка 1300 делегатов и гостей, среди которых крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса со всей страны, главы министерств и ведомств, ключевые для российской экономики государственные политические деятели. Добавляется, что по завершении съезда Владимир Путин проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин 18 марта примет участие в работе съезда РСПП

Путин 18 марта примет участие в работе ежегодного съезда РСПП

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 марта примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), по завершении проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП, сообщает пресс-служба Кремля.
"Восемнадцатого марта Владимир Путин примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Основные темы для обсуждения в этом году: ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в съезде примут участие порядка 1300 делегатов и гостей, среди которых крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса со всей страны, главы министерств и ведомств, ключевые для российской экономики государственные политические деятели.
Добавляется, что по завершении съезда Владимир Путин проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.
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