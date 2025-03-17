https://ria.ru/20250317/putin-2005508151.html

Путин 18 марта примет участие в работе съезда РСПП

Путин 18 марта примет участие в работе съезда РСПП - РИА Новости, 17.03.2025

Путин 18 марта примет участие в работе съезда РСПП

Президент России Владимир Путин 18 марта примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), по завершении... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:06:00+03:00

2025-03-17T15:06:00+03:00

2025-03-17T15:06:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 марта примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), по завершении проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП, сообщает пресс-служба Кремля. "Восемнадцатого марта Владимир Путин примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Основные темы для обсуждения в этом году: ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в съезде примут участие порядка 1300 делегатов и гостей, среди которых крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса со всей страны, главы министерств и ведомств, ключевые для российской экономики государственные политические деятели. Добавляется, что по завершении съезда Владимир Путин проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.

https://ria.ru/20241228/shokhin-1991678425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей