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Путин разрешил фонду из США выкупить бумаги российских АО у инвесторов - РИА Новости, 17.03.2025
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14:54 17.03.2025 (обновлено: 15:48 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/putin-2005503960.html
Путин разрешил фонду из США выкупить бумаги российских АО у инвесторов
Путин разрешил фонду из США выкупить бумаги российских АО у инвесторов - РИА Новости, 17.03.2025
Путин разрешил фонду из США выкупить бумаги российских АО у инвесторов
Президент РФ Владимир Путин разрешил американскому фонду 683 Capital Partners приобрести бумаги российских акционерных обществ у ряда других иностранных фондов, РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:54:00+03:00
2025-03-17T15:48:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил американскому фонду 683 Capital Partners приобрести бумаги российских акционерных обществ у ряда других иностранных фондов, включая Templeton Asset Management, говорится в распоряжении, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.Согласно документу, далее два российских юридических лица (ООО "Специализированное финансовое общество "Цефей-2" и ООО "Современные фонды недвижимости", осуществляющее доверительное управление комбинированным ЗПИФом "Современный рублевый") смогут совершать сделки с бумагами, приобретенными американской 683 Capital Partners, без дополнительных разрешений и согласований."Разрешить совершение 683 Кэпитал Партнерс, ЭлПи (683 Capital Partners, LP) сделок (операций) по приобретению ценных бумаг российских акционерных обществ", - говорится в документе.Речь идет о бумагах, принадлежащих фондам Baillie Gifford, Jane Street, Carrhae Capital, Templeton Asset Management, Franklin Advisers, Franklin Advisory, Highmark, Harding Loevner, а также Grantham Mayo Van Otterloo &amp; Co.С этими приобретенными ценными бумагами, а также другими бумагами, принадлежащими 683 Capital Partners, российские "Цефей-2" и "Современные фонды недвижимости" смогут далее совершать сделки, гласит следующий пункт распоряжения."Для совершения сделок (операций), указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешений, решений, согласий (предварительных согласий), согласований (предварительных согласований) и других разрешительных документов (разрешительной документации)", - указывается в документе.
https://ria.ru/20250131/goldmansachs-1996613885.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин разрешил фонду из США выкупить бумаги российских АО у инвесторов

Путин разрешил фонду 683 Capital Partners приобрести бумаги российских компаний

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил американскому фонду 683 Capital Partners приобрести бумаги российских акционерных обществ у ряда других иностранных фондов, включая Templeton Asset Management, говорится в распоряжении, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, далее два российских юридических лица (ООО "Специализированное финансовое общество "Цефей-2" и ООО "Современные фонды недвижимости", осуществляющее доверительное управление комбинированным ЗПИФом "Современный рублевый") смогут совершать сделки с бумагами, приобретенными американской 683 Capital Partners, без дополнительных разрешений и согласований.
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"Разрешить совершение 683 Кэпитал Партнерс, ЭлПи (683 Capital Partners, LP) сделок (операций) по приобретению ценных бумаг российских акционерных обществ", - говорится в документе.
Речь идет о бумагах, принадлежащих фондам Baillie Gifford, Jane Street, Carrhae Capital, Templeton Asset Management, Franklin Advisers, Franklin Advisory, Highmark, Harding Loevner, а также Grantham Mayo Van Otterloo & Co.
С этими приобретенными ценными бумагами, а также другими бумагами, принадлежащими 683 Capital Partners, российские "Цефей-2" и "Современные фонды недвижимости" смогут далее совершать сделки, гласит следующий пункт распоряжения.
"Для совершения сделок (операций), указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешений, решений, согласий (предварительных согласий), согласований (предварительных согласований) и других разрешительных документов (разрешительной документации)", - указывается в документе.
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