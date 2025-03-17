Дугин предположил возможные детали разговора Путина и Трампа
Дугин: Путину и Трампу следует обсудить миропорядок до переговоров по Украине
© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу стоит приступить к переговорам с обсуждения нового миропорядка, стратегического измерения российско-американских отношений, было бы неверно их начинать с вопроса урегулирования конфликта на Украине, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik отметил, что Путин является сильным суверенным лидером, в интересах которого согласовать с Трампом представления о будущей архитектуре мира, зоне пересекающихся интересов с США.
"Этот миропорядок, на мой взгляд, надо обсудить вначале. В наших интересах говорить в первую очередь о стратегическом измерении российско-американских отношений в новом мире, при этом было бы неправильно, несвоевременно и совершенно неконструктивно начинать (переговоры - ред.) с регионального конфликта на Украине", - сказал Дугин.
Политолог подчеркнул, что для России украинский вопрос является приоритетным, а для Трампа - нет, поскольку РФ для лидера США не является "экзистенциальным врагом". Трамп хочет закончить конфликт на Украине, но для России это не сделка, а важный вопрос, связанный с судьбой Новороссии и Украины, добавил Дугин.
"Нам надо прийти к согласию относительно общей картины мира между США и Россией. Исходя из этого, все остальные вопросы будут логически решаться. Тогда уже и статус Европы, Украины, Ближнего Востока, отношение к другим великим державам, судьбы БРИКС, Северного потока будут иметь значение прикладное", - подытожил социолог.