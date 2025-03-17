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Дугин предположил возможные детали разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
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14:00 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/putin-2005493081.html
Дугин предположил возможные детали разговора Путина и Трампа
Дугин предположил возможные детали разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
Дугин предположил возможные детали разговора Путина и Трампа
Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу стоит приступить к переговорам с обсуждения нового миропорядка, стратегического измерения... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:00:00+03:00
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дональд трамп
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брикс
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу стоит приступить к переговорам с обсуждения нового миропорядка, стратегического измерения российско-американских отношений, было бы неверно их начинать с вопроса урегулирования конфликта на Украине, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik отметил, что Путин является сильным суверенным лидером, в интересах которого согласовать с Трампом представления о будущей архитектуре мира, зоне пересекающихся интересов с США. "Этот миропорядок, на мой взгляд, надо обсудить вначале. В наших интересах говорить в первую очередь о стратегическом измерении российско-американских отношений в новом мире, при этом было бы неправильно, несвоевременно и совершенно неконструктивно начинать (переговоры - ред.) с регионального конфликта на Украине", - сказал Дугин. Политолог подчеркнул, что для России украинский вопрос является приоритетным, а для Трампа - нет, поскольку РФ для лидера США не является "экзистенциальным врагом". Трамп хочет закончить конфликт на Украине, но для России это не сделка, а важный вопрос, связанный с судьбой Новороссии и Украины, добавил Дугин. "Нам надо прийти к согласию относительно общей картины мира между США и Россией. Исходя из этого, все остальные вопросы будут логически решаться. Тогда уже и статус Европы, Украины, Ближнего Востока, отношение к другим великим державам, судьбы БРИКС, Северного потока будут иметь значение прикладное", - подытожил социолог.
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россия, сша, украина, дональд трамп, александр дугин, владимир путин, брикс, северный поток, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Александр Дугин, Владимир Путин, БРИКС, Северный поток, В мире
Дугин предположил возможные детали разговора Путина и Трампа

Дугин: Путину и Трампу следует обсудить миропорядок до переговоров по Украине

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу стоит приступить к переговорам с обсуждения нового миропорядка, стратегического измерения российско-американских отношений, было бы неверно их начинать с вопроса урегулирования конфликта на Украине, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik отметил, что Путин является сильным суверенным лидером, в интересах которого согласовать с Трампом представления о будущей архитектуре мира, зоне пересекающихся интересов с США.
"Этот миропорядок, на мой взгляд, надо обсудить вначале. В наших интересах говорить в первую очередь о стратегическом измерении российско-американских отношений в новом мире, при этом было бы неправильно, несвоевременно и совершенно неконструктивно начинать (переговоры - ред.) с регионального конфликта на Украине", - сказал Дугин.
Политолог подчеркнул, что для России украинский вопрос является приоритетным, а для Трампа - нет, поскольку РФ для лидера США не является "экзистенциальным врагом". Трамп хочет закончить конфликт на Украине, но для России это не сделка, а важный вопрос, связанный с судьбой Новороссии и Украины, добавил Дугин.
"Нам надо прийти к согласию относительно общей картины мира между США и Россией. Исходя из этого, все остальные вопросы будут логически решаться. Тогда уже и статус Европы, Украины, Ближнего Востока, отношение к другим великим державам, судьбы БРИКС, Северного потока будут иметь значение прикладное", - подытожил социолог.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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13:21
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампАлександр ДугинВладимир ПутинБРИКССеверный потокВ мире
 
 
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