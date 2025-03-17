Рейтинг@Mail.ru
Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 17.03.2025 (обновлено: 13:28 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/putin-2005481727.html
Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, заявил Песков
Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2025
Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, заявил Песков
Президент России Владимир Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, эти решения беспрекословно выполняются, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:27:00+03:00
2025-03-17T13:28:00+03:00
россия
курская область
сумская область
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, эти решения беспрекословно выполняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это президент избранный народом, президент, который пользуется во всем мире уникальной поддержкой всего населения и уровнем консолидации вокруг него и вокруг его курса, Поэтому, естественно, он сам принимает решение в русле того, что считает целесообразным на данный текущий момент. Все эти решения беспрекословно выполняются всеми", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о принятии Путиным решения посетить Курскую область.Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в прошлую среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
https://ria.ru/20250317/svo-2005054771.html
россия
курская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, сумская область, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Сумская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, заявил Песков

Песков: Путин сам принимает решения, и они беспрекословно выполняются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, эти решения беспрекословно выполняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это президент избранный народом, президент, который пользуется во всем мире уникальной поддержкой всего населения и уровнем консолидации вокруг него и вокруг его курса, Поэтому, естественно, он сам принимает решение в русле того, что считает целесообразным на данный текущий момент. Все эти решения беспрекословно выполняются всеми", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о принятии Путиным решения посетить Курскую область.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
13 марта, 10:44
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в прошлую среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Старший по вооружению штурмового батальона с позывным Армата - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Если прикажут — зайдем". К чему готовится российская армия под Курском
08:00
 
РоссияКурская областьСумская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала