Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, заявил Песков
Песков: Путин сам принимает решения, и они беспрекословно выполняются
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, эти решения беспрекословно выполняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это президент избранный народом, президент, который пользуется во всем мире уникальной поддержкой всего населения и уровнем консолидации вокруг него и вокруг его курса, Поэтому, естественно, он сам принимает решение в русле того, что считает целесообразным на данный текущий момент. Все эти решения беспрекословно выполняются всеми", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о принятии Путиным решения посетить Курскую область.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в прошлую среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.