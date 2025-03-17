https://ria.ru/20250317/putin-2005481727.html

Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, заявил Песков

Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2025

Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, заявил Песков

Президент России Владимир Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, эти решения беспрекословно выполняются, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:27:00+03:00

2025-03-17T13:27:00+03:00

2025-03-17T13:28:00+03:00

россия

курская область

сумская область

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам принимает решения, в том числе по своим поездкам, эти решения беспрекословно выполняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это президент избранный народом, президент, который пользуется во всем мире уникальной поддержкой всего населения и уровнем консолидации вокруг него и вокруг его курса, Поэтому, естественно, он сам принимает решение в русле того, что считает целесообразным на данный текущий момент. Все эти решения беспрекословно выполняются всеми", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о принятии Путиным решения посетить Курскую область.Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в прошлую среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

https://ria.ru/20250317/svo-2005054771.html

россия

курская область

сумская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, сумская область, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины