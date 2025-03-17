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В Кремле назвали поддержку Путина россиянами уникальной - РИА Новости, 17.03.2025
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13:23 17.03.2025 (обновлено: 14:17 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/putin-2005480789.html
В Кремле назвали поддержку Путина россиянами уникальной
В Кремле назвали поддержку Путина россиянами уникальной - РИА Новости, 17.03.2025
В Кремле назвали поддержку Путина россиянами уникальной
Президент России Владимир Путин пользуется уникальной поддержкой населения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:23:00+03:00
2025-03-17T14:17:00+03:00
общество
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется уникальной поддержкой населения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я бы Путина, первое, ни с кем не сравнивал. Второе - это президент, избранный народом, президент, который пользуется во всем мире уникальной поддержкой всего населения и уровнем консолидации вокруг него и вокруг его курса", - сказал Песков.Так пресс-секретарь ответил на просьбу оценить решение Путина о поездке в Курскую область сейчас, когда идет СВО, учитывая, что, например, решения о поездках советского лидера Иосифа Сталина в Тегеран, Ялту или на фронт в свое время принимались коллегиально на политбюро.Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250314/putin-2004947884.html
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общество, владимир путин, россия, дмитрий песков
Общество, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле назвали поддержку Путина россиянами уникальной

Песков: Путин пользуется уникальной поддержкой населения - Песков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется уникальной поддержкой населения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Я бы Путина, первое, ни с кем не сравнивал. Второе - это президент, избранный народом, президент, который пользуется во всем мире уникальной поддержкой всего населения и уровнем консолидации вокруг него и вокруг его курса", - сказал Песков.
Так пресс-секретарь ответил на просьбу оценить решение Путина о поездке в Курскую область сейчас, когда идет СВО, учитывая, что, например, решения о поездках советского лидера Иосифа Сталина в Тегеран, Ялту или на фронт в свое время принимались коллегиально на политбюро.
Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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