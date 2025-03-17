https://ria.ru/20250317/putin-2005480789.html

В Кремле назвали поддержку Путина россиянами уникальной

В Кремле назвали поддержку Путина россиянами уникальной - РИА Новости, 17.03.2025

В Кремле назвали поддержку Путина россиянами уникальной

Президент России Владимир Путин пользуется уникальной поддержкой населения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:23:00+03:00

2025-03-17T13:23:00+03:00

2025-03-17T14:17:00+03:00

общество

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется уникальной поддержкой населения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я бы Путина, первое, ни с кем не сравнивал. Второе - это президент, избранный народом, президент, который пользуется во всем мире уникальной поддержкой всего населения и уровнем консолидации вокруг него и вокруг его курса", - сказал Песков.Так пресс-секретарь ответил на просьбу оценить решение Путина о поездке в Курскую область сейчас, когда идет СВО, учитывая, что, например, решения о поездках советского лидера Иосифа Сталина в Тегеран, Ялту или на фронт в свое время принимались коллегиально на политбюро.Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250314/putin-2004947884.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, дмитрий песков