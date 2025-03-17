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Путин поздравил участников юбилейного молодежного фестиваля в Якутии - РИА Новости, 17.03.2025
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10:13 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/putin-2005431772.html
Путин поздравил участников юбилейного молодежного фестиваля в Якутии
Путин поздравил участников юбилейного молодежного фестиваля в Якутии - РИА Новости, 17.03.2025
Путин поздравил участников юбилейного молодежного фестиваля в Якутии
Президент России Владимир Путин направил поздравления участникам пятого молодежного фестиваля "Муус Устар" в Якутии, сообщает глава региона Айсен Николаев. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:13:00+03:00
2025-03-17T10:13:00+03:00
общество
россия
якутск
айсен николаев
владимир путин
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ЯКУТСК, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления участникам пятого молодежного фестиваля "Муус Устар" в Якутии, сообщает глава региона Айсен Николаев. В понедельник организаторы фестиваля сообщили, что очный этап пятого молодежного фестиваля "Муус Устар" стартовал в Якутске, для участия в финале в городе соберутся почти 3 тысячи участников со всех районов республики. "Президент России Владимир Путин направил поздравления участникам юбилейного фестиваля "Муус Устар"! Глава государства отметил, что "Муус Устар" - не просто фестиваль, а значимый общественный и культурный феномен, который объединяет энергичных, талантливых, целеустремленных молодых людей, готовых своими инициативами и делами развивать родной край", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Глава республики назвал фестиваль визитной карточкой Якутии, символом молодежного лидерства, патриотизма и единства. "Уже 22 марта нас ждет торжественное подведение итогов, но главное - это уникальный опыт, дружба и незабываемые впечатления, которые останутся у участников навсегда", - добавил Николаев.
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общество, россия, якутск, айсен николаев, владимир путин
Общество, Россия, Якутск, Айсен Николаев, Владимир Путин
Путин поздравил участников юбилейного молодежного фестиваля в Якутии

Путин направил поздравления участникам фестиваля "Муус Устар" в Якутии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ЯКУТСК, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления участникам пятого молодежного фестиваля "Муус Устар" в Якутии, сообщает глава региона Айсен Николаев.
В понедельник организаторы фестиваля сообщили, что очный этап пятого молодежного фестиваля "Муус Устар" стартовал в Якутске, для участия в финале в городе соберутся почти 3 тысячи участников со всех районов республики.
"Президент России Владимир Путин направил поздравления участникам юбилейного фестиваля "Муус Устар"! Глава государства отметил, что "Муус Устар" - не просто фестиваль, а значимый общественный и культурный феномен, который объединяет энергичных, талантливых, целеустремленных молодых людей, готовых своими инициативами и делами развивать родной край", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Глава республики назвал фестиваль визитной карточкой Якутии, символом молодежного лидерства, патриотизма и единства.
"Уже 22 марта нас ждет торжественное подведение итогов, но главное - это уникальный опыт, дружба и незабываемые впечатления, которые останутся у участников навсегда", - добавил Николаев.
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ОбществоРоссияЯкутскАйсен НиколаевВладимир Путин
 
 
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