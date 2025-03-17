Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников международного арктического форума - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/putin-2005431350.html
Путин поприветствовал участников международного арктического форума
Путин поприветствовал участников международного арктического форума - РИА Новости, 17.03.2025
Путин поприветствовал участников международного арктического форума
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Мурманске, соответствующая... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:12:00+03:00
2025-03-17T10:12:00+03:00
россия
мурманск
арктика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Мурманске, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на VI международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога". Ваша встреча впервые проходит в Мурманске – городе, который по праву можно назвать воротами России в Арктику. В ходе форума представители органов власти, известные учёные и эксперты всесторонне обсудят вопросы обеспечения безопасности и сотрудничества в регионе, поддержки прорывных энергетических, инфраструктурных и экологических проектов, обменяются мнениями о перспективах реализации востребованных исследовательских и культурных программ", - говорится в сообщении. Президент подчеркнул важность совершенствования транспортного каркаса региона, включая порты, железнодорожные магистрали, авиационное сообщение, а также организацию круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Глава государства отметил, что российская Арктика открывает огромные возможности для созидательного труда, для приложения сил и талантов молодёжи, специалистов разных профессий, для запуска смелых предпринимательских, научных, творческих инициатив. Российский лидер пожелал успехов участникам форума.
https://ria.ru/20250312/mid-2004449159.html
россия
мурманск
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb7dbecc60e29f81c902b0604ded3225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мурманск, арктика, владимир путин
Россия, Мурманск, Арктика, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников международного арктического форума

Путин поприветствовал участников международного арктического форума в Мурманске

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Мурманске, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на VI международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога". Ваша встреча впервые проходит в Мурманске – городе, который по праву можно назвать воротами России в Арктику. В ходе форума представители органов власти, известные учёные и эксперты всесторонне обсудят вопросы обеспечения безопасности и сотрудничества в регионе, поддержки прорывных энергетических, инфраструктурных и экологических проектов, обменяются мнениями о перспективах реализации востребованных исследовательских и культурных программ", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул важность совершенствования транспортного каркаса региона, включая порты, железнодорожные магистрали, авиационное сообщение, а также организацию круглогодичной навигации по Северному морскому пути.
Глава государства отметил, что российская Арктика открывает огромные возможности для созидательного труда, для приложения сил и талантов молодёжи, специалистов разных профессий, для запуска смелых предпринимательских, научных, творческих инициатив.
Российский лидер пожелал успехов участникам форума.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Россия настроена на взаимодействие по Арктике с США, заявили в МИД
12 марта, 07:37
 
РоссияМурманскАрктикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала