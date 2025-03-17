https://ria.ru/20250317/putin-2005431350.html

Путин поприветствовал участников международного арктического форума

Путин поприветствовал участников международного арктического форума - РИА Новости, 17.03.2025

Путин поприветствовал участников международного арктического форума

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Мурманске, соответствующая... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:12:00+03:00

2025-03-17T10:12:00+03:00

2025-03-17T10:12:00+03:00

россия

мурманск

арктика

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Мурманске, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на VI международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога". Ваша встреча впервые проходит в Мурманске – городе, который по праву можно назвать воротами России в Арктику. В ходе форума представители органов власти, известные учёные и эксперты всесторонне обсудят вопросы обеспечения безопасности и сотрудничества в регионе, поддержки прорывных энергетических, инфраструктурных и экологических проектов, обменяются мнениями о перспективах реализации востребованных исследовательских и культурных программ", - говорится в сообщении. Президент подчеркнул важность совершенствования транспортного каркаса региона, включая порты, железнодорожные магистрали, авиационное сообщение, а также организацию круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Глава государства отметил, что российская Арктика открывает огромные возможности для созидательного труда, для приложения сил и талантов молодёжи, специалистов разных профессий, для запуска смелых предпринимательских, научных, творческих инициатив. Российский лидер пожелал успехов участникам форума.

https://ria.ru/20250312/mid-2004449159.html

россия

мурманск

арктика

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россия, мурманск, арктика, владимир путин