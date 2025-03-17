Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, пишут СМИ
"Ведомости": Путин 23 февраля встречался с лидерами фракций Госдумы
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в Госдуме.
Официального подтверждения информации о состоявшейся встрече нет.
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"Президент Владимир Путин 23 февраля встречался с лидерами фракций Госдумы", - сообщает издание, ссылаясь на четыре источника в Госдуме.
По данным "Ведомостей", состоявшееся общение было частью торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.
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"Лидеры фракций подробно не разглашали, о чем делился с ними президент во время общения в честь Дня защитника Отечества, но, убежден один из источников "Ведомостей", речь шла не только о ритуальных поздравлениях, но и об актуальных событиях, в том числе международных", - пишут "Ведомости".
Собеседник издания отметил, что "это повод сверить часы".
Встреча, по данным "Ведомостей", проходила в формате фуршета к 23 февраля, на ней присутствовали не только руководители думских фракций и руководство нижней палаты парламента, но и некоторые чиновники.
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