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Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2025
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09:25 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/putin-2005424041.html
Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, пишут СМИ
Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2025
Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в Госдуме. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:25:00+03:00
2025-03-17T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в Госдуме. Официального подтверждения информации о состоявшейся встрече нет. "Президент Владимир Путин 23 февраля встречался с лидерами фракций Госдумы", - сообщает издание, ссылаясь на четыре источника в Госдуме. По данным "Ведомостей", состоявшееся общение было частью торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. "Лидеры фракций подробно не разглашали, о чем делился с ними президент во время общения в честь Дня защитника Отечества, но, убежден один из источников "Ведомостей", речь шла не только о ритуальных поздравлениях, но и об актуальных событиях, в том числе международных", - пишут "Ведомости". Собеседник издания отметил, что "это повод сверить часы". Встреча, по данным "Ведомостей", проходила в формате фуршета к 23 февраля, на ней присутствовали не только руководители думских фракций и руководство нижней палаты парламента, но и некоторые чиновники.
https://ria.ru/20250314/putin-2004947884.html
https://ria.ru/20250224/23_fevralya-1848760861.html
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политика, россия, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, пишут СМИ

"Ведомости": Путин 23 февраля встречался с лидерами фракций Госдумы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в Госдуме.
Официального подтверждения информации о состоявшейся встрече нет.
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"Президент Владимир Путин 23 февраля встречался с лидерами фракций Госдумы", - сообщает издание, ссылаясь на четыре источника в Госдуме.
По данным "Ведомостей", состоявшееся общение было частью торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.
«
"Лидеры фракций подробно не разглашали, о чем делился с ними президент во время общения в честь Дня защитника Отечества, но, убежден один из источников "Ведомостей", речь шла не только о ритуальных поздравлениях, но и об актуальных событиях, в том числе международных", - пишут "Ведомости".
Собеседник издания отметил, что "это повод сверить часы".
Встреча, по данным "Ведомостей", проходила в формате фуршета к 23 февраля, на ней присутствовали не только руководители думских фракций и руководство нижней палаты парламента, но и некоторые чиновники.
23 февраля - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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