https://ria.ru/20250317/putin-2005424041.html

Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, пишут СМИ

Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2025

Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в Госдуме. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T09:25:00+03:00

2025-03-17T09:25:00+03:00

2025-03-17T09:25:00+03:00

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 февраля встречался с лидерами думских фракций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в Госдуме. Официального подтверждения информации о состоявшейся встрече нет. "Президент Владимир Путин 23 февраля встречался с лидерами фракций Госдумы", - сообщает издание, ссылаясь на четыре источника в Госдуме. По данным "Ведомостей", состоявшееся общение было частью торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. "Лидеры фракций подробно не разглашали, о чем делился с ними президент во время общения в честь Дня защитника Отечества, но, убежден один из источников "Ведомостей", речь шла не только о ритуальных поздравлениях, но и об актуальных событиях, в том числе международных", - пишут "Ведомости". Собеседник издания отметил, что "это повод сверить часы". Встреча, по данным "Ведомостей", проходила в формате фуршета к 23 февраля, на ней присутствовали не только руководители думских фракций и руководство нижней палаты парламента, но и некоторые чиновники.

https://ria.ru/20250314/putin-2004947884.html

https://ria.ru/20250224/23_fevralya-1848760861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, госдума рф