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Пушков резко отреагировал на призыв Бербок к Трампу - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:50 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/pushkov-2005532452.html
Пушков резко отреагировал на призыв Бербок к Трампу
Пушков резко отреагировал на призыв Бербок к Трампу - РИА Новости, 17.03.2025
Пушков резко отреагировал на призыв Бербок к Трампу
Призыв главы МИД Германии Анналены Бербок к президенту США Дональду Трампу относительно его готовящихся переговоров с российским лидером Владимиром Путиным... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:50:00+03:00
2025-03-17T16:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей пушков
анналена бербок
дональд трамп
европа
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Призыв главы МИД Германии Анналены Бербок к президенту США Дональду Трампу относительно его готовящихся переговоров с российским лидером Владимиром Путиным свидетельствует о намерении ЕС сорвать переговоры, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "Европейцы все пытаются влезть в процесс переговоров как его активные участники с целью их сорвать. Похоже, в Вашингтоне это понимают. По этой причине призывы европейцев к "слаженным действиям", скорее всего, останутся без последствий — при том условии, если на переговорах будет достигнут прогресс", — говорится в публикации. Пушков добавил, что Трамп вряд ли прислушается к призыву Бербок. "Хотя бы потому, что он этих европейских "no names", возникших из ниоткуда, ни в грош не ставит", — написал сенатор. Пушков отметил, что согласовывать политику с Европой означает похоронить надежды на мирное урегулирование, так как единственное, что слышно из Берлина, Парижа, Лондона и Брюсселя, это то, что конфликт надо продолжать. В понедельник Бербок потребовала, чтобы глава Белого дома не шел на необговоренные уступки Путину в ущерб Украине. Трамп до этого заявлял, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине. По данным Reuters, американский лидер намерен созвониться с Путиным во вторник. В конце февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Европа визжит, что ее не допустили до переговоров России и США по Украине, но ей там нечего делать, поскольку европейские страны выступают за продолжение конфликта.
https://ria.ru/20250317/malinen-2005426547.html
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в мире, украина, алексей пушков, анналена бербок, дональд трамп, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Пушков, Анналена Бербок, Дональд Трамп, Европа, Евросоюз
Пушков резко отреагировал на призыв Бербок к Трампу

Пушков: призыв Бербок к Трампу говорит о намерении ЕС сорвать переговоры

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Призыв главы МИД Германии Анналены Бербок к президенту США Дональду Трампу относительно его готовящихся переговоров с российским лидером Владимиром Путиным свидетельствует о намерении ЕС сорвать переговоры, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

"Европейцы все пытаются влезть в процесс переговоров как его активные участники с целью их сорвать. Похоже, в Вашингтоне это понимают. По этой причине призывы европейцев к "слаженным действиям", скорее всего, останутся без последствий — при том условии, если на переговорах будет достигнут прогресс", — говорится в публикации.
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Пушков добавил, что Трамп вряд ли прислушается к призыву Бербок.

"Хотя бы потому, что он этих европейских "no names", возникших из ниоткуда, ни в грош не ставит", — написал сенатор.

Пушков отметил, что согласовывать политику с Европой означает похоронить надежды на мирное урегулирование, так как единственное, что слышно из Берлина, Парижа, Лондона и Брюсселя, это то, что конфликт надо продолжать.

В понедельник Бербок потребовала, чтобы глава Белого дома не шел на необговоренные уступки Путину в ущерб Украине.

Трамп до этого заявлял, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине.

По данным Reuters, американский лидер намерен созвониться с Путиным во вторник. В конце февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Европа визжит, что ее не допустили до переговоров России и США по Украине, но ей там нечего делать, поскольку европейские страны выступают за продолжение конфликта.
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