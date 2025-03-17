https://ria.ru/20250317/priznanie-2005478274.html

Россия в 2014 году могла признать девять регионов Украины, заявил Мурадов

Россия в 2014 году могла признать девять регионов Украины, заявил Мурадов - РИА Новости, 17.03.2025

Россия в 2014 году могла признать девять регионов Украины, заявил Мурадов

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, считает, что Российской Федерации в 2014 году можно было бы... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:18:00+03:00

2025-03-17T13:18:00+03:00

2025-03-17T13:18:00+03:00

россия

украина

москва

георгий мурадов

владимир путин

оон

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155182/23/1551822342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5858d12972d98a359f5f41c88b9221d3.jpg

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, считает, что Российской Федерации в 2014 году можно было бы говорить о признании девяти республик, часть которых продолжает находиться в составе Украины. В понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошел видеомост Москва – Симферополь "Крым и Россия — вместе навсегда!", приуроченный к 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Выступая на мероприятии, Мурадов счел необходимым обсудить процессы, которые происходили в ряде регионов Украины в 2014 году, где шли пророссийские выступления. "Наверное, уже на втором десятилетии надо об этом говорить. А что с Николаевым, а что с Одессой, а что с Донбассом, а что было в Харькове, а что было в Днепропетровске, где там, не знаю, флаг длиной в несколько сотен метров носили … по улицам. Они же все объявили о своей независимости от создания правительства, руководств и так далее. На эту тему говорили, писали... О чём, кстати, сказал не так давно президент, что надо было гораздо раньше эти решения принимать. Подтвердил тем самым, что тогда надо было признавать все эти республики. Их было 9. Но Крым в первую очередь, потому что Крым был локомотивом всего процесса", - сказал Мурадов на пресс-конференции. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250316/krym-2005324736.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, георгий мурадов, владимир путин, оон, политика