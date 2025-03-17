Россия в 2014 году могла признать девять регионов Украины, заявил Мурадов
Мурадов: РФ в 2014 году могла бы признать девять республик на территории Украины
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, считает, что Российской Федерации в 2014 году можно было бы говорить о признании девяти республик, часть которых продолжает находиться в составе Украины.
В понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошел видеомост Москва – Симферополь "Крым и Россия — вместе навсегда!", приуроченный к 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Выступая на мероприятии, Мурадов счел необходимым обсудить процессы, которые происходили в ряде регионов Украины в 2014 году, где шли пророссийские выступления.
"Наверное, уже на втором десятилетии надо об этом говорить. А что с Николаевым, а что с Одессой, а что с Донбассом, а что было в Харькове, а что было в Днепропетровске, где там, не знаю, флаг длиной в несколько сотен метров носили … по улицам. Они же все объявили о своей независимости от создания правительства, руководств и так далее. На эту тему говорили, писали... О чём, кстати, сказал не так давно президент, что надо было гораздо раньше эти решения принимать. Подтвердил тем самым, что тогда надо было признавать все эти республики. Их было 9. Но Крым в первую очередь, потому что Крым был локомотивом всего процесса", - сказал Мурадов на пресс-конференции.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".