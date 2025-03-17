https://ria.ru/20250317/primore-2005441211.html

В Приморье мужчина попал в больницу, сделав на спор две тысячи приседаний

В Приморье мужчина попал в больницу, сделав на спор две тысячи приседаний - РИА Новости, 17.03.2025

В Приморье мужчина попал в больницу, сделав на спор две тысячи приседаний

В Приморье госпитализировали мужчину с почечной недостаточностью после того, как он выиграл спор, присев две тысячи раз, сообщила Владивостокская клиническая... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:44:00+03:00

2025-03-17T10:44:00+03:00

2025-03-17T11:29:00+03:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. В Приморье госпитализировали мужчину с почечной недостаточностью после того, как он выиграл спор, присев две тысячи раз, сообщила Владивостокская клиническая больница № 2."Наш герой решил принять участие в споре, который казался ему легким и веселым: присесть две тысячи раз. Вдохновленный идеей продемонстрировать свою физическую силу и получить приз, он с энтузиазмом принялся за выполнение задания. Однако, как оказалось, это решение стало для него роковым. После интенсивных приседаний молодой человек почувствовал, что с ним что-то не так. Его ноги, некогда крепкие и подвижные, начали увеличиваться в размере, превращаясь в огромные отечные конечности", — говорится в релизе. Моча у юноши стала темно-коричневой, а потом и вовсе пропала. Он обратился в больницу. Результаты анализов оказались шокирующими: уровень креатинина и мочевины был значительно выше нормы, что указывало на серьезные проблемы с почками. Также были высокие показатели уремии — состояния, при котором в крови накапливаются продукты обмена веществ, что может привести к необратимым последствиям. В больнице рассказали РИА Новости, что парню — чуть больше 20 лет.Победителя госпитализировали в отделение нефрологии, его почки работали на 50%. Лечение помогло разрешить острую почечную недостаточность без диализа, но функция почек у него до сих пор снижена. Молодой человек будет находиться на учете до полного восстановления. Обычно на это требуется от трех месяцев до года.

https://ria.ru/20250209/sneg-1998252676.html

https://ria.ru/20240924/pila-1974344436.html

приморский край

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происшествия, приморский край