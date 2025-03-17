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Хинштейн рассказал о планах по восстановлению приграничья в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/prigraniche-2005486538.html
Хинштейн рассказал о планах по восстановлению приграничья в Курской области
Хинштейн рассказал о планах по восстановлению приграничья в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
Хинштейн рассказал о планах по восстановлению приграничья в Курской области
Власти Курской области приступили к формированию мастер-планов по восстановлению территорий приграничья, разрушенных в ходе атак ВСУ, сообщил журналистам врио... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:44:00+03:00
2025-03-17T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
валерий герасимов
александр хинштейн
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 17 мар – РИА Новости. Власти Курской области приступили к формированию мастер-планов по восстановлению территорий приграничья, разрушенных в ходе атак ВСУ, сообщил журналистам врио губернатора Александр Хинштейн. "Мы приступили к формированию мастер-планов по каждому из муниципалитетов. Такие мастер-планы будут сформированы, образно говоря, картины будущего – какими должны стать наши села, поселки, наши города, включая их внешний облик", - сказал Хинштейн. Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта Вооруженные силы России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских сил в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250205/putin-1997597324.html
https://ria.ru/20250314/boepripasy-2005119378.html
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курская область, россия, суджа, валерий герасимов, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Хинштейн рассказал о планах по восстановлению приграничья в Курской области

Хинштейн: в Курской области формируют мастер-планы по восстановлению приграничья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 17 мар – РИА Новости. Власти Курской области приступили к формированию мастер-планов по восстановлению территорий приграничья, разрушенных в ходе атак ВСУ, сообщил журналистам врио губернатора Александр Хинштейн.
"Мы приступили к формированию мастер-планов по каждому из муниципалитетов. Такие мастер-планы будут сформированы, образно говоря, картины будущего – какими должны стать наши села, поселки, наши города, включая их внешний облик", - сказал Хинштейн.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи. 5 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья
5 февраля, 18:59
Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта Вооруженные силы России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских сил в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Хинштейн предупредил жителей приграничья об опасности
14 марта, 20:47
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВалерий ГерасимовАлександр ХинштейнВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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