https://ria.ru/20250317/prigraniche-2005486538.html

Хинштейн рассказал о планах по восстановлению приграничья в Курской области

Хинштейн рассказал о планах по восстановлению приграничья в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025

Хинштейн рассказал о планах по восстановлению приграничья в Курской области

Власти Курской области приступили к формированию мастер-планов по восстановлению территорий приграничья, разрушенных в ходе атак ВСУ, сообщил журналистам врио... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:44:00+03:00

2025-03-17T13:44:00+03:00

2025-03-17T13:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

валерий герасимов

александр хинштейн

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 17 мар – РИА Новости. Власти Курской области приступили к формированию мастер-планов по восстановлению территорий приграничья, разрушенных в ходе атак ВСУ, сообщил журналистам врио губернатора Александр Хинштейн. "Мы приступили к формированию мастер-планов по каждому из муниципалитетов. Такие мастер-планы будут сформированы, образно говоря, картины будущего – какими должны стать наши села, поселки, наши города, включая их внешний облик", - сказал Хинштейн. Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта Вооруженные силы России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских сил в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250205/putin-1997597324.html

https://ria.ru/20250314/boepripasy-2005119378.html

курская область

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курская область, россия, суджа, валерий герасимов, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины