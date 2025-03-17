Хинштейн рассказал о планах по восстановлению приграничья в Курской области
Хинштейн: в Курской области формируют мастер-планы по восстановлению приграничья
Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 17 мар – РИА Новости. Власти Курской области приступили к формированию мастер-планов по восстановлению территорий приграничья, разрушенных в ходе атак ВСУ, сообщил журналистам врио губернатора Александр Хинштейн.
"Мы приступили к формированию мастер-планов по каждому из муниципалитетов. Такие мастер-планы будут сформированы, образно говоря, картины будущего – какими должны стать наши села, поселки, наши города, включая их внешний облик", - сказал Хинштейн.
Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта Вооруженные силы России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских сил в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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