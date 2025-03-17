https://ria.ru/20250317/prigovor-2005420967.html

Экс-работник "Уралвагонзавода" не смог обжаловать приговор за госизмену

Экс-работник "Уралвагонзавода" не смог обжаловать приговор за госизмену - РИА Новости, 17.03.2025

Экс-работник "Уралвагонзавода" не смог обжаловать приговор за госизмену

Данил Мухаметов, бывший работник "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле Свердловской области, продавший ВСУ чертежи и осужденный на 16 лет, не смог обжаловать... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:51:00+03:00

2025-03-17T08:51:00+03:00

2025-03-17T10:48:00+03:00

происшествия

нижний тагил

свердловская область

россия

уралвагонзавод

вооруженные силы украины

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Данил Мухаметов, бывший работник "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле Свердловской области, продавший ВСУ чертежи и осужденный на 16 лет, не смог обжаловать приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда в понедельник. "Мухаметов, без изменения", – сказала собеседница агентства на вопрос об итогах апелляции. Приговор вступил в законную силу. Свердловский областной суд 5 ноября 2024 года приговорил к 16 годам колонии и 300 тысячам рублей штрафа Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи ВСУ чертежей "Уралвагонзавода". Судья на заключительном заседании уточнял, что мужчина работал инженером-технологом на "Уралвагонзаводе". Ранее прокурор просил для него 17 лет колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч рублей. Вину Мухаметов признал частично. Данил и Виктория Мухаметовы из Нижнего Тагила были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области. По данным следствия, супруги передали в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера. Согласно оперативному видео, задержанные на допросе признались, что за передачу чертежей они получили порядка 100 тысяч рублей, они обвинялись в госизмене. Свердловский областной суд 11 октября прошлого года приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Судья, зачитывая резолютивную часть приговора, сообщал, что женщине 25 лет, она работала оператором на том же предприятии, что и муж. Процесс над Мухаметовыми тогда разделили из-за ходатайства фигурантки о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия и при полном признании вины.

https://ria.ru/20250313/sud-2004754338.html

https://ria.ru/20241011/sud-1977608214.html

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, уралвагонзавод, вооруженные силы украины, свердловский областной суд