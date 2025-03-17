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Посол в Белграде раскрыл причины протестов в Сербии - РИА Новости, 17.03.2025
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12:56 17.03.2025 (обновлено: 13:10 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/prichina-2005473211.html
Посол в Белграде раскрыл причины протестов в Сербии
Посол в Белграде раскрыл причины протестов в Сербии - РИА Новости, 17.03.2025
Посол в Белграде раскрыл причины протестов в Сербии
Неприсоединении Сербии к санкциям против России является одной из причин, по которым Европа занимается тайным подрывом и раскачиванием стабильности в стране,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:56:00+03:00
2025-03-17T13:10:00+03:00
в мире
сербия
россия
белград (город)
александр боцан-харченко
александр вучич
евросоюз
беспорядки в белграде
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Неприсоединении Сербии к санкциям против России является одной из причин, по которым Европа занимается тайным подрывом и раскачиванием стабильности в стране, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде участвовали 107 тысяч человек. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в ходе протестов травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича. "Первопричины недовольства Сербией состоят в двух вещах: активное, четкое, долгосрочное неприятие антироссийских санкций Брюсселя. Руководство Сербии со стороны коллективного Запада выдержало давление, угрозы, пробное использование вторичных санкций за неприсоединение к антироссийским", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Второй причиной, по мнению посла, является последовательная позиция властей Сербии по Косово и Метохии (КиМ), которая не устраивает Европейский союз. "Это две причины, которые побуждают Европейский союз заниматься опосредовано, тайно, подковерно подрывом и раскачиванием стабильности в Сербии", - подчеркнул Боцан-Харченко, отметив, что ЕС пытается сменить руководство Сербии на более покладистое и "марионеточное". В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
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в мире, сербия, россия, белград (город), александр боцан-харченко, александр вучич, евросоюз, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Евросоюз, Беспорядки в Белграде
Посол в Белграде раскрыл причины протестов в Сербии

Боцан-Харченко назвал неприсоединение Сербии к санкциям причиной протестов

© РИА НовостиПосол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Неприсоединении Сербии к санкциям против России является одной из причин, по которым Европа занимается тайным подрывом и раскачиванием стабильности в стране, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде участвовали 107 тысяч человек. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в ходе протестов травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Протесты в Сербии должны решиться диалогом, заявил посол в Белграде
12:16
"Первопричины недовольства Сербией состоят в двух вещах: активное, четкое, долгосрочное неприятие антироссийских санкций Брюсселя. Руководство Сербии со стороны коллективного Запада выдержало давление, угрозы, пробное использование вторичных санкций за неприсоединение к антироссийским", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Второй причиной, по мнению посла, является последовательная позиция властей Сербии по Косово и Метохии (КиМ), которая не устраивает Европейский союз.
"Это две причины, которые побуждают Европейский союз заниматься опосредовано, тайно, подковерно подрывом и раскачиванием стабильности в Сербии", - подчеркнул Боцан-Харченко, отметив, что ЕС пытается сменить руководство Сербии на более покладистое и "марионеточное".
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
Протесты в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Сербский депутат предупредил о последствиях протестов в Белграде
09:45
 
В миреСербияРоссияБелград (город)Александр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичЕвросоюзБеспорядки в Белграде
 
 
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