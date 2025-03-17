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В Краснодарском крае потушили лесной пожар
В Краснодарском крае потушили лесной пожар - РИА Новости, 17.03.2025
В Краснодарском крае потушили лесной пожар
Лесное возгорание ликвидировано в населенных пунктах Анастасиевка, Псеушко и Червяков Краснодарского края, сообщает министерство природных ресурсов региона. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:48:00+03:00
2025-03-17T08:48:00+03:00
2025-03-17T08:49:00+03:00
происшествия
краснодарский край
сергей бойко
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лесное возгорание ликвидировано в населенных пунктах Анастасиевка, Псеушко и Червяков Краснодарского края, сообщает министерство природных ресурсов региона. Ранее в воскресенье глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщал, что природный пожар тушат на участке Георгиевского лесничества на 10 гектарах. "Ликвидировано лесное возгорание в районе населенного пункта Червяков 16 марта в 11:00 на примерной площади 2,3 гектаров ... населенного пункта Анастасиевка 16 марта в 15:00 на примерной площади 8,1 гектаров ... населенного пункта Псеушко 17 марта в 08:00 на примерной площади 5,1 гектаров"- говорится в Telegram-канале министерства.
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происшествия, краснодарский край, сергей бойко
Происшествия, Краснодарский край, Сергей Бойко
В Краснодарском крае потушили лесной пожар
В трех населенных пунктах Краснодарского края потушили лесной пожар