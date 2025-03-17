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В Ессентуках ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании - РИА Новости, 17.03.2025
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00:28 17.03.2025 (обновлено: 11:08 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/pozhar-2005393413.html
В Ессентуках ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании
В Ессентуках ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании - РИА Новости, 17.03.2025
В Ессентуках ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании
Пожар в неэксплуатируемом здании в Ессентуках полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T00:28:00+03:00
2025-03-17T11:08:00+03:00
происшествия
ессентуки
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 17 мар - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом здании в Ессентуках полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю. Ранее ведомство сообщало, что неэксплуатируемое здание в Ессентуках горит на площади 800 квадратных метров, есть угроза продуктовым складам. На месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники, пожар был локализован. "Пожар в Ессентуках полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, ессентуки, ставропольский край
Происшествия, Ессентуки, Ставропольский край
В Ессентуках ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании

МЧС: пожар в неэксплуатируемом здании в Ессентуках полностью ликвидировали

© Фото : МЧС Ставропольского края/TelegramСотрудники МЧС ликвидируют пожар в неэксплуатируемом здании в Ессентуках
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в неэксплуатируемом здании в Ессентуках - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : МЧС Ставропольского края/Telegram
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в неэксплуатируемом здании в Ессентуках
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ПЯТИГОРСК, 17 мар - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом здании в Ессентуках полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю.
Ранее ведомство сообщало, что неэксплуатируемое здание в Ессентуках горит на площади 800 квадратных метров, есть угроза продуктовым складам. На месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники, пожар был локализован.
"Пожар в Ессентуках полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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