https://ria.ru/20250317/pozhar-2005393413.html

В Ессентуках ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании

В Ессентуках ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании - РИА Новости, 17.03.2025

В Ессентуках ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании

Пожар в неэксплуатируемом здании в Ессентуках полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 17.03.2025

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2025-03-17T11:08:00+03:00

происшествия

ессентуки

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 17 мар - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом здании в Ессентуках полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю. Ранее ведомство сообщало, что неэксплуатируемое здание в Ессентуках горит на площади 800 квадратных метров, есть угроза продуктовым складам. На месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники, пожар был локализован. "Пожар в Ессентуках полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250213/pozhar-1999191007.html

ессентуки

ставропольский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ессентуки, ставропольский край