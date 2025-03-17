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В Ессентуках ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании
В Ессентуках ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании - РИА Новости, 17.03.2025
В Ессентуках ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании
Пожар в неэксплуатируемом здании в Ессентуках полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T00:28:00+03:00
2025-03-17T00:28:00+03:00
2025-03-17T11:08:00+03:00
происшествия
ессентуки
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 17 мар - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом здании в Ессентуках полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю. Ранее ведомство сообщало, что неэксплуатируемое здание в Ессентуках горит на площади 800 квадратных метров, есть угроза продуктовым складам. На месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники, пожар был локализован. "Пожар в Ессентуках полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ессентуки, ставропольский край
Происшествия, Ессентуки, Ставропольский край
В Ессентуках ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании
МЧС: пожар в неэксплуатируемом здании в Ессентуках полностью ликвидировали