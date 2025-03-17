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Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось - РИА Новости, 17.03.2025
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15:33 17.03.2025
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Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось
Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось - РИА Новости, 17.03.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось
Число пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Александрове Владимирской области увеличилось до 6, госпитализирован один... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:33:00+03:00
2025-03-17T15:33:00+03:00
происшествия
александров
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Александрове Владимирской области увеличилось до 6, госпитализирован один человек, сообщило УМВД по региону. Ранее полиция региона сообщала, что легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Александрове Владимирской области, пострадали, по предварительным данным, четыре человека. "По состоянию на 14.00 в результате ДТП пострадали шестеро человек. Водитель легкового автомобиля госпитализирован; пятеро пассажиров автобуса, из которых трое несовершеннолетних, направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
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происшествия, александров, владимирская область
Происшествия, Александров, Владимирская область
Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось

Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 6

© Фото : МЧС Владимирской области/TelegramМесто столкновения легкового автомобиля с автобусом в Александрове Владимирской области
Место столкновения легкового автомобиля с автобусом в Александрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : МЧС Владимирской области/Telegram
Место столкновения легкового автомобиля с автобусом в Александрове Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Александрове Владимирской области увеличилось до 6, госпитализирован один человек, сообщило УМВД по региону.
Ранее полиция региона сообщала, что легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Александрове Владимирской области, пострадали, по предварительным данным, четыре человека.
"По состоянию на 14.00 в результате ДТП пострадали шестеро человек. Водитель легкового автомобиля госпитализирован; пятеро пассажиров автобуса, из которых трое несовершеннолетних, направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
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