https://ria.ru/20250317/postradavshie-2005515200.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось
Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось - РИА Новости, 17.03.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось
Число пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Александрове Владимирской области увеличилось до 6, госпитализирован один... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:33:00+03:00
2025-03-17T15:33:00+03:00
2025-03-17T15:33:00+03:00
происшествия
александров
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Александрове Владимирской области увеличилось до 6, госпитализирован один человек, сообщило УМВД по региону. Ранее полиция региона сообщала, что легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Александрове Владимирской области, пострадали, по предварительным данным, четыре человека. "По состоянию на 14.00 в результате ДТП пострадали шестеро человек. Водитель легкового автомобиля госпитализирован; пятеро пассажиров автобуса, из которых трое несовершеннолетних, направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250317/delo-2005512617.html
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происшествия, александров, владимирская область
Происшествия, Александров, Владимирская область
Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось
Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 6