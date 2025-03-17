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Посол Китая в Турции заявил, что победителей в торговой войне не будет

Посол Китая в Турции заявил, что победителей в торговой войне не будет - РИА Новости, 17.03.2025

Посол Китая в Турции заявил, что победителей в торговой войне не будет

Победителей в торговой войне не будет, давление и угрозы не являются способами наладить отношения с Пекином, заявил посол Китая в Турции Цзян Сюэбин (Jiang... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T07:30:00+03:00

2025-03-17T07:30:00+03:00

2025-03-17T07:30:00+03:00

экономика

китай

сша

канада

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

турция

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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Победителей в торговой войне не будет, давление и угрозы не являются способами наладить отношения с Пекином, заявил посол Китая в Турции Цзян Сюэбин (Jiang Xuebin). "Тарифная, торговая и технологическая война противоречат историческим тенденциям и экономическим правилам, и неизбежно, что победителей не будет. "Маленький сад, высокий забор" не может подавить дух инноваций; попытки разорвать связи и разорвать цепочку поставок в конечном итоге приведут только к самоизоляции. Давление, принуждение или угрозы - это не способ наладить отношения с Китаем. Торговая война не напугала нас, напротив, она подтолкнула Китай к ускоренному построению новой модели развития и превращению внутреннего спроса в основной двигатель. Технологические барьеры не вынуждают нас, напротив, они дают нам возможность внедрять инновации, совершать прорыв за прорывом и добиваться главного технологического прорыва за главным технологическим прорывом", - приводит слова дипломата турецкое экономическое издание Ekonomim. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле. Новая торговая война Штатов с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых США ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, сказали 4 марта опрошенные РИА Новости эксперты.

https://ria.ru/20250310/torgovlya-2003958074.html

китай

сша

канада

турция

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, сша, канада, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, турция