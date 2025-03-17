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Посол Китая в Турции заявил, что победителей в торговой войне не будет - РИА Новости, 17.03.2025
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07:30 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/posol-2005413405.html
Посол Китая в Турции заявил, что победителей в торговой войне не будет
Посол Китая в Турции заявил, что победителей в торговой войне не будет - РИА Новости, 17.03.2025
Посол Китая в Турции заявил, что победителей в торговой войне не будет
Победителей в торговой войне не будет, давление и угрозы не являются способами наладить отношения с Пекином, заявил посол Китая в Турции Цзян Сюэбин (Jiang... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T07:30:00+03:00
2025-03-17T07:30:00+03:00
экономика
китай
сша
канада
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
турция
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Победителей в торговой войне не будет, давление и угрозы не являются способами наладить отношения с Пекином, заявил посол Китая в Турции Цзян Сюэбин (Jiang Xuebin). "Тарифная, торговая и технологическая война противоречат историческим тенденциям и экономическим правилам, и неизбежно, что победителей не будет. "Маленький сад, высокий забор" не может подавить дух инноваций; попытки разорвать связи и разорвать цепочку поставок в конечном итоге приведут только к самоизоляции. Давление, принуждение или угрозы - это не способ наладить отношения с Китаем. Торговая война не напугала нас, напротив, она подтолкнула Китай к ускоренному построению новой модели развития и превращению внутреннего спроса в основной двигатель. Технологические барьеры не вынуждают нас, напротив, они дают нам возможность внедрять инновации, совершать прорыв за прорывом и добиваться главного технологического прорыва за главным технологическим прорывом", - приводит слова дипломата турецкое экономическое издание Ekonomim. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле. Новая торговая война Штатов с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых США ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, сказали 4 марта опрошенные РИА Новости эксперты.
https://ria.ru/20250310/torgovlya-2003958074.html
китай
сша
канада
турция
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экономика, китай, сша, канада, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, турция
Экономика, Китай, США, Канада, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Турция
Посол Китая в Турции заявил, что победителей в торговой войне не будет

Посол Китая в Турции Цзян Сюэбин: победителей в торговой войне не будет

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Победителей в торговой войне не будет, давление и угрозы не являются способами наладить отношения с Пекином, заявил посол Китая в Турции Цзян Сюэбин (Jiang Xuebin).
"Тарифная, торговая и технологическая война противоречат историческим тенденциям и экономическим правилам, и неизбежно, что победителей не будет. "Маленький сад, высокий забор" не может подавить дух инноваций; попытки разорвать связи и разорвать цепочку поставок в конечном итоге приведут только к самоизоляции. Давление, принуждение или угрозы - это не способ наладить отношения с Китаем. Торговая война не напугала нас, напротив, она подтолкнула Китай к ускоренному построению новой модели развития и превращению внутреннего спроса в основной двигатель. Технологические барьеры не вынуждают нас, напротив, они дают нам возможность внедрять инновации, совершать прорыв за прорывом и добиваться главного технологического прорыва за главным технологическим прорывом", - приводит слова дипломата турецкое экономическое издание Ekonomim.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле. Новая торговая война Штатов с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых США ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, сказали 4 марта опрошенные РИА Новости эксперты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Битва титанов: торговые войны вышли на новый уровень
10 марта, 08:00
 
ЭкономикаКитайСШАКанадаЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыТурция
 
 
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