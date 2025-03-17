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В Екатеринбурге выставили пост полиции из-за очереди у миграционного центра - РИА Новости, 17.03.2025
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15:10 17.03.2025 (обновлено: 15:19 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/politsiya-2005510007.html
В Екатеринбурге выставили пост полиции из-за очереди у миграционного центра
В Екатеринбурге выставили пост полиции из-за очереди у миграционного центра - РИА Новости, 17.03.2025
В Екатеринбурге выставили пост полиции из-за очереди у миграционного центра
Пост полиции выставлен для предотвращения конфликтных ситуаций из-за большой очереди около миграционного центра в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:10:00+03:00
2025-03-17T15:19:00+03:00
валерий горелых
екатеринбург
россия
свердловская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Пост полиции выставлен для предотвращения конфликтных ситуаций из-за большой очереди около миграционного центра в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее местные СМИ сообщили, что утром в понедельник порядка трех сотен мигрантов собрались около частного офиса, чтобы записаться на экзамен по русскому языку и оформить разрешение на работу. Аналогичная ситуация сложилась и в отделе по вопросам миграции МВД РФ по Свердловской области на улице Сулимова в уральской столице. "Каждое утро наблюдается похожая картина. Очень много граждан хотят узаконить свое пребывание на территории нашей страны в срок до 1 мая. Рекомендую нуждающимся посещать это учреждение в течение всего рабочего дня с 9.00 до 18.00. После обеда здесь всегда гораздо меньше посетителей, чем рано утром, сразу после открытия. А чтобы не возникало конфликтных ситуаций, (в миграционном центре) на Сулимова выставлен пост полиции", - сказал собеседник агентства. Как сообщало МВД, иностранцы, утратившие право законного пребывания в России, могут урегулировать свой статус до 1 мая, после чего их ждет депортация.
https://ria.ru/20250311/opg-2004265016.html
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екатеринбург
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валерий горелых, екатеринбург, россия, свердловская область, общество
Валерий Горелых, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Общество
В Екатеринбурге выставили пост полиции из-за очереди у миграционного центра

МВД: в Екатеринбурге выставили пост полиции из-за очереди у миграционного центра

© E1.RU/TelegramОчередь около миграционного центра в Екатеринбурге
Очередь около миграционного центра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© E1.RU/Telegram
Очередь около миграционного центра в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Пост полиции выставлен для предотвращения конфликтных ситуаций из-за большой очереди около миграционного центра в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местные СМИ сообщили, что утром в понедельник порядка трех сотен мигрантов собрались около частного офиса, чтобы записаться на экзамен по русскому языку и оформить разрешение на работу. Аналогичная ситуация сложилась и в отделе по вопросам миграции МВД РФ по Свердловской области на улице Сулимова в уральской столице.
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"Каждое утро наблюдается похожая картина. Очень много граждан хотят узаконить свое пребывание на территории нашей страны в срок до 1 мая. Рекомендую нуждающимся посещать это учреждение в течение всего рабочего дня с 9.00 до 18.00. После обеда здесь всегда гораздо меньше посетителей, чем рано утром, сразу после открытия. А чтобы не возникало конфликтных ситуаций, (в миграционном центре) на Сулимова выставлен пост полиции", - сказал собеседник агентства.
Как сообщало МВД, иностранцы, утратившие право законного пребывания в России, могут урегулировать свой статус до 1 мая, после чего их ждет депортация.
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Валерий ГорелыхЕкатеринбургРоссияСвердловская областьОбщество
 
 
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