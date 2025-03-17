https://ria.ru/20250317/politsiya-2005410871.html

В Красноярском крае проверят информацию об отстреле собак в Бородино

В Красноярском крае проверят информацию об отстреле собак в Бородино - РИА Новости, 17.03.2025

В Красноярском крае проверят информацию об отстреле собак в Бородино

Полицейские Красноярского края проверяют информацию об отстреле собак в Бородино, в результате которого погибло одно животное, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T06:49:00+03:00

2025-03-17T06:49:00+03:00

2025-03-17T06:49:00+03:00

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Полицейские Красноярского края проверяют информацию об отстреле собак в Бородино, в результате которого погибло одно животное, сообщает краевой главк МВД. "Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в Бородино Красноярского края. 14 марта… поступило заявление от зоозащитниц о стрельбе в собак на улице Приозерной в Бородино, в результате которой одно из животных погибло", - говорится в сообщении. Полицейские в настоящее время устанавливают причастных к произошедшему, уточняют в краевом МВД. Кроме того, в социальных сетях и СМИ опубликована видеозапись с камеры наблюдения, как уточняется, это кадры из Бородино. На них видно, как машина останавливается рядом с жилым домом, где за забором находится собака и лает на дорогу. Далее раздается звук похожий на выстрел. Собака прячется в будку, а машина уезжает.

https://ria.ru/20250312/sobaka-2004604010.html

https://ria.ru/20250307/sahalin-2003568963.html

красноярский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край