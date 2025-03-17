https://ria.ru/20250317/politsiya-2005410871.html
В Красноярском крае проверят информацию об отстреле собак в Бородино
В Красноярском крае проверят информацию об отстреле собак в Бородино - РИА Новости, 17.03.2025
В Красноярском крае проверят информацию об отстреле собак в Бородино
Полицейские Красноярского края проверяют информацию об отстреле собак в Бородино, в результате которого погибло одно животное, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T06:49:00+03:00
2025-03-17T06:49:00+03:00
2025-03-17T06:49:00+03:00
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Полицейские Красноярского края проверяют информацию об отстреле собак в Бородино, в результате которого погибло одно животное, сообщает краевой главк МВД. "Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в Бородино Красноярского края. 14 марта… поступило заявление от зоозащитниц о стрельбе в собак на улице Приозерной в Бородино, в результате которой одно из животных погибло", - говорится в сообщении. Полицейские в настоящее время устанавливают причастных к произошедшему, уточняют в краевом МВД. Кроме того, в социальных сетях и СМИ опубликована видеозапись с камеры наблюдения, как уточняется, это кадры из Бородино. На них видно, как машина останавливается рядом с жилым домом, где за забором находится собака и лает на дорогу. Далее раздается звук похожий на выстрел. Собака прячется в будку, а машина уезжает.
https://ria.ru/20250312/sobaka-2004604010.html
https://ria.ru/20250307/sahalin-2003568963.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
В Красноярском крае проверят информацию об отстреле собак в Бородино
Красноярские полицейские проверят информацию об отстреле собак в Бородино
КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Полицейские Красноярского края проверяют информацию об отстреле собак в Бородино, в результате которого погибло одно животное, сообщает краевой главк МВД.
"Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в Бородино Красноярского края
. 14 марта… поступило заявление от зоозащитниц о стрельбе в собак на улице Приозерной в Бородино, в результате которой одно из животных погибло", - говорится в сообщении.
Полицейские в настоящее время устанавливают причастных к произошедшему, уточняют в краевом МВД.
Кроме того, в социальных сетях и СМИ опубликована видеозапись с камеры наблюдения, как уточняется, это кадры из Бородино. На них видно, как машина останавливается рядом с жилым домом, где за забором находится собака и лает на дорогу. Далее раздается звук похожий на выстрел. Собака прячется в будку, а машина уезжает.