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Сербский политик заявил, что Киев готовил на него покушение - РИА Новости, 17.03.2025
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05:05 17.03.2025 (обновлено: 06:12 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/pokushenie-2005405531.html
Сербский политик заявил, что Киев готовил на него покушение
Сербский политик заявил, что Киев готовил на него покушение - РИА Новости, 17.03.2025
Сербский политик заявил, что Киев готовил на него покушение
Киев готовил покушение на известного сербского политика, председателя комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T05:05:00+03:00
2025-03-17T06:12:00+03:00
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БЕЛГРАД, 17 мар — РИА Новости. Киев готовил покушение на известного сербского политика, председателя комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, однако спецслужбы Сербии смогли его предотвратить, об этом РИА Новости рассказал сам депутат. Драган Станоевич до 2014 года учился, жил, а потом занимался бизнесом на Украине и возглавлял сербскую диаспору этой страны, однако затем под давлением киевских властей вернулся на родину. В Сербии он стал депутатом, часто выступает с критикой киевского режима, за что еще в 2014 году был включен в украинские санкционные списки. В 2023 году Станоевич организовал в Сербии филиал украинского оппозиционного движения "Другая Украина", а на днях стал соучредителем парламентской группы по сотрудничеству с БРИКС. "Мы же видели, как украинцы доставали (неугодных политиков) в Москве и везде. Даже меня хотели, пытались тут ликвидировать в феврале... Смысл был в том, чтобы показать, что они могут добраться до любого. Любого убрать, не важно — депутат или не депутат. Таким образом показать пример для всех других, которые выступают против Украины", —заявил Станоевич РИА Новости. По его словам, в последние годы он получал много угроз от украинцев. Затем некий известный сербский журналист и блогер, ссылаясь на информацию из сербской диаспоры, предупредил его о подготовке покушения на него, но Станоевич не воспринял эту информацию серьезно. "Где-то в январе, конце января, меня вызвали начальник полиции, начальники службы наших (Службы безопасности и разведки — Прим. ред.). Высшее руководство, то есть это не просто на уровне улицы. И мне сказали, что есть информация, что на тебя готовится покушение со стороны украинских спецслужб, что, скорее всего, готовится взрыв автомобиля и так далее. А может, конечно, и что другое", — рассказал политик. По информации спецслужб, организаторы покушения собирались использовать в своих целях знакомых Станоевича.. "Они пытались зайти через некоторых людей, которых я знал. Между прочим тоже через русских, потому что типа у Драгана доверие к русским, и нужно заходить оттуда", —объяснил он. После этого сербский депутат вспомнил, что связанные с Киевом знакомые пытались выманить его в нейтральную страну якобы для решения проблем с его украинским бизнесом и для снятия с него киевских санкций — теперь политик подозревает , что это была ловушка. &quot;Они были из нескольких стран. По свидетельствам, киллеры находятся то ли в Испании, то ли где-то в Европе… Они не с Украины приезжали, а находятся именно тут (в Европе). Это были люди, которые бывшие (боевики запрещенного в РФ националистического полка) &quot;Азов&quot; и так далее&quot;, — добавил он.При расследовании покушения недалеко от района, где жил политик, была обнаружена машина с оружием. Сейчас проверяется причастность к этой машине и к покушению некоего серба, который в 2020 году работал на стройке на Украине, а также еще одного мужчины из Европы. "Там был серб и был человек, который приехал из Европы", — пояснил депутат, отказавшись раскрывать подробности, ссылаясь на тайну следствия. Также силовики предъявили Станоевичу улики. После этого они предложили депутату защиту и посоветовали реже появляться на публике, а также в течение как минимум полугода не покидать Сербию. Политик отметил, что ему в связи с этим пришлось, естественно, менять все квартиры, жилье, отменять путешествия и "все прочее", так как информация, которую ему предоставили, была полностью достоверной.
https://ria.ru/20241230/vuchich-1992033617.html
https://ria.ru/20241009/belgrad-1977217523.html
https://ria.ru/20250316/dodik-2005259023.html
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в мире, европа, украина, киев
В мире, Европа, Украина, Киев
Сербский политик заявил, что Киев готовил на него покушение

Депутат Станоевич заявил, что Киев готовил на него покушение, его предотвратили

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 мар — РИА Новости. Киев готовил покушение на известного сербского политика, председателя комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, однако спецслужбы Сербии смогли его предотвратить, об этом РИА Новости рассказал сам депутат.
Драган Станоевич до 2014 года учился, жил, а потом занимался бизнесом на Украине и возглавлял сербскую диаспору этой страны, однако затем под давлением киевских властей вернулся на родину. В Сербии он стал депутатом, часто выступает с критикой киевского режима, за что еще в 2014 году был включен в украинские санкционные списки. В 2023 году Станоевич организовал в Сербии филиал украинского оппозиционного движения "Другая Украина", а на днях стал соучредителем парламентской группы по сотрудничеству с БРИКС.
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"Мы же видели, как украинцы доставали (неугодных политиков) в Москве и везде. Даже меня хотели, пытались тут ликвидировать в феврале... Смысл был в том, чтобы показать, что они могут добраться до любого. Любого убрать, не важно — депутат или не депутат. Таким образом показать пример для всех других, которые выступают против Украины", —заявил Станоевич РИА Новости.
По его словам, в последние годы он получал много угроз от украинцев. Затем некий известный сербский журналист и блогер, ссылаясь на информацию из сербской диаспоры, предупредил его о подготовке покушения на него, но Станоевич не воспринял эту информацию серьезно.
"Где-то в январе, конце января, меня вызвали начальник полиции, начальники службы наших (Службы безопасности и разведки — Прим. ред.). Высшее руководство, то есть это не просто на уровне улицы. И мне сказали, что есть информация, что на тебя готовится покушение со стороны украинских спецслужб, что, скорее всего, готовится взрыв автомобиля и так далее. А может, конечно, и что другое", — рассказал политик.
По информации спецслужб, организаторы покушения собирались использовать в своих целях знакомых Станоевича..
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"Они пытались зайти через некоторых людей, которых я знал. Между прочим тоже через русских, потому что типа у Драгана доверие к русским, и нужно заходить оттуда", —объяснил он.
После этого сербский депутат вспомнил, что связанные с Киевом знакомые пытались выманить его в нейтральную страну якобы для решения проблем с его украинским бизнесом и для снятия с него киевских санкций — теперь политик подозревает , что это была ловушка.
«

"Они были из нескольких стран. По свидетельствам, киллеры находятся то ли в Испании, то ли где-то в Европе… Они не с Украины приезжали, а находятся именно тут (в Европе). Это были люди, которые бывшие (боевики запрещенного в РФ националистического полка) "Азов" и так далее", — добавил он.

При расследовании покушения недалеко от района, где жил политик, была обнаружена машина с оружием. Сейчас проверяется причастность к этой машине и к покушению некоего серба, который в 2020 году работал на стройке на Украине, а также еще одного мужчины из Европы.
"Там был серб и был человек, который приехал из Европы", — пояснил депутат, отказавшись раскрывать подробности, ссылаясь на тайну следствия.
Также силовики предъявили Станоевичу улики. После этого они предложили депутату защиту и посоветовали реже появляться на публике, а также в течение как минимум полугода не покидать Сербию.
Политик отметил, что ему в связи с этим пришлось, естественно, менять все квартиры, жилье, отменять путешествия и "все прочее", так как информация, которую ему предоставили, была полностью достоверной.
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