https://ria.ru/20250317/podsnezhniki-2005453197.html

В Аптекарском огороде наступил пик цветения подснежников

В Аптекарском огороде наступил пик цветения подснежников - РИА Новости, 17.03.2025

В Аптекарском огороде наступил пик цветения подснежников

Пик цветения подснежников наступил в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:37:00+03:00

2025-03-17T11:37:00+03:00

2025-03-17T11:37:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пик цветения подснежников наступил в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. "Под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" наступил пик цветения подснежников - посетителям стоит поспешить, чтобы успеть запечатлеть целые поляны этих нежных цветов. Кроме того, цветут: орешник, первые пролески, крокусы, весенники, леонтица, белокопытники, печеночница, морозники. В бутонах нарциссы. По всему саду показались листья тюльпанов", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что на территории Аптекарского огорода произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые - ранней весной и поздней осенью. "Из года в год первые в Москве подснежники распускаются именно в "Аптекарском огороде" - из-за особого микроклимата", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250311/vesenniki-2004288644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва