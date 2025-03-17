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В Аптекарском огороде наступил пик цветения подснежников
В Аптекарском огороде наступил пик цветения подснежников - РИА Новости, 17.03.2025
В Аптекарском огороде наступил пик цветения подснежников
Пик цветения подснежников наступил в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:37:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пик цветения подснежников наступил в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. "Под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" наступил пик цветения подснежников - посетителям стоит поспешить, чтобы успеть запечатлеть целые поляны этих нежных цветов. Кроме того, цветут: орешник, первые пролески, крокусы, весенники, леонтица, белокопытники, печеночница, морозники. В бутонах нарциссы. По всему саду показались листья тюльпанов", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что на территории Аптекарского огорода произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые - ранней весной и поздней осенью. "Из года в год первые в Москве подснежники распускаются именно в "Аптекарском огороде" - из-за особого микроклимата", - добавили в пресс-службе.
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Хорошие новости, Общество, Москва
В Аптекарском огороде наступил пик цветения подснежников
В Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород наступил пик цветения подснежников
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Пик цветения подснежников наступил в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе
столичного ботсада.
"Под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" наступил пик цветения подснежников - посетителям стоит поспешить, чтобы успеть запечатлеть целые поляны этих нежных цветов. Кроме того, цветут: орешник, первые пролески, крокусы, весенники, леонтица, белокопытники, печеночница, морозники. В бутонах нарциссы. По всему саду показались листья тюльпанов", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что на территории Аптекарского огорода произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые - ранней весной и поздней осенью.
"Из года в год первые в Москве
подснежники распускаются именно в "Аптекарском огороде" - из-за особого микроклимата", - добавили в пресс-службе.