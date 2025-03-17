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Подполье сообщило об ударе в направлении Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударе в направлении Днепропетровской области - РИА Новости, 17.03.2025
Подполье сообщило об ударе в направлении Днепропетровской области
Удар нанесен в направлении военной части ВСУ в пригороде Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:04:00+03:00
2025-03-17T22:04:00+03:00
2025-03-17T22:20:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Удар нанесен в направлении военной части ВСУ в пригороде Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилет произошел в пригороде Днепропетровска, в Самар, в 20.40 (мск - ред.). Это район на востоке, за Самарской затокой. Прилет был в направлении расположения военной части", - сказал Лебедев. По его словам, еще один удар нанесен по району военного полигона в Днепропетровской области. "В 20.35 )мск - ред.) прилет зафиксирован в городе Синельниково. Местные жители сообщали, что в последние три дня где-то рядом с городом начал работать полигон. В Синельниково прилетало и вчера, после чего полигон замолчал. Сегодня после прилета по городу курсируют "скорые", - добавил Лебедев.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Днепропетровская область, Самарское, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе в направлении Днепропетровской области
Лебедев: удар нанесен в направлении части ВСУ в Днепропетровской области